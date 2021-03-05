辛丑梅竹賽5日舉辦開幕式，清大認為存在重大爭議，師長不出席開幕式，形成清大貴賓席空盪盪的場面。（邱立雅攝）

陽明交大合校後與清華大學的首場「辛丑梅竹賽」，5日下午舉辦開幕式，但爆發清大棒球隊延賽不成、發現陽明交大羽球隊雙重學籍學生參賽等爭議，讓清大一夕間8個校隊宣布退賽，清大師長們更拒絕參加開幕式，新竹市副市長沈慧虹也臨時取消出席，讓開幕式只留陽明交大校長林奇宏站在清大校長位置代替敲鑼，鬧僵的局面也是史上頭一遭。

去年因疫情停辦梅竹賽，今年好不容易重啟賽事，加上又是陽明與交大合校後首場梅竹賽，引發外界關注，未料前卻爆發爭議。其中清大棒球隊認為與大專盃時間衝突，想延賽但兩校卻無共識，清大羽球隊認為陽明交大有兩名雙重學籍學生曾代表國防大學出賽全大運，違反規定，於是兩隊雙雙宣布退賽。

今年梅竹賽計點的正式賽有10項，清大各校隊在棒球、羽球率先宣布退賽後，其餘6項的校隊包括桌球、網球、男女排、男女籃等共8項球賽全都不出賽。且清大校方認為今年梅竹賽存在重大爭議，包括校長在內師長均不出席開幕式，甚至新竹市副市長沈慧虹也因爭議臨時取消參加開幕式行程。

陽明交大校長林奇宏表示已與清大校長賀陳弘聯繫過，清大與陽明交大兩校校長對於梅竹賽都有共同的理念，即梅竹賽是學生自發性的活動，也是學生參與、籌組大型重要活動的歷練。今年所有賽事會依照既定賽程進行，希望大家在帶些遺憾的辛丑梅竹中，能獲得最大的歡樂、最大的收穫。

交大學務長張玉佩指出，作為主辦方，應認真執行學生夢想、支持學生繼續辦比賽，所有賽場即便清大宣布不參賽，「我們都會在」，所有球員裁判都會出席，隨時歡迎他們改變心意回到球場，除非裁判宣布結束，「我們才會結束。」

(中時 )