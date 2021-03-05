氣立(4555)2月營收達1.23億元，年增99.02％，1、2月營收均同期新高，顯示客戶需求相當暢旺；前2月營收2.75億元，年成長88.34％。氣立表示，全球近兩年來5G陸續開台，各大手機業者也紛紛推出5G手機，衍生通訊設備建置、手機換機潮商機，帶動氣立的成長動能。

根據調研機構Omdia研究指出， 2020年全球5G行動基礎設備市場規模為157億美元，到了2023年可望超越250億美金。國內中華電信日前也宣布，未來3年將投入270億元建設5G網路，預計3年內5G基地台將達到1萬座，約為現有4G基地台的三分之一。國內、外各大通信業者近幾年積極擴建5G基礎建設，也讓用於設備通訊中的氣動元件需求大增。

此外，每年的年底是各手機大廠新產品試產階段，原本機台同步進行改款或調整以因應新機製造，今年起的全球5G手機換機潮，讓手機製造設備需求提升。配合今年全球第二波5G基礎建設即將啟動，行政院也提出5年266億元的5G網路建設補助方案，氣立的氣動元件已經切入通訊設備或手機製造商的供應鏈，隨著客戶持續放量，持續挹注氣立營收。

(時報資訊)