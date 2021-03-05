桃園市政府警察局大園分局於3日下午，配合環保局在大園區中正西路上實施聯合稽查，2小時內即攔查30多輛汽、機車，其中有1輛汽車及15輛機車改裝排氣管且噪音超標，經環保局檢測後開罰並責令改正及複驗，警方強調，取締不法絕不手軟。

大園分局表示，大園市區內人口眾多、車輛往來頻繁，改裝車進入市區後發出的噪音，嚴重影響社區安寧，引起居民反感，為解決此問題，警方於3日下午配合環保局在中正西路上，攔查取締改裝噪音車，短短2小時即攔查30多輛汽、機車，環保局也針對噪音超標的1輛汽車及15輛機車，依噪音管制法第11、26條裁罰，希望藉由強力執法的手段遏止改裝歪風，呼籲民眾不要以身試法。

此外，大園分局表示，轄內台15線、台61線、台66線及大潭電廠附近道路，因深夜車少且路寬又直，常吸引改裝車輛聚集，產生的噪音讓附近居民不堪其擾。為此警方也於每周六、日凌晨執行防制危險駕車勤務，於各主要路口設置攔檢點並加強線上巡邏，以防止改裝車聚集從事危險駕車行為，維護環境安寧。

(中時 )