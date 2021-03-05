新冠肺炎疫苗首批11.7萬劑近日運抵台灣，將優先開放給第一線醫護人員施打，但令人意外的是，疫苗關注程度遠不如近日大陸官方宣布暫停進口台灣鳳梨輸入境內，輿情民調網站「聲量看政治」指出，近30天的台灣搜尋聲量，結果是鳳梨的搜尋量最高，在六都的搜尋數據約42%~61%，較疫苗37%-45%多近兩成。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今在立院備詢時證實，已經向國發會申請建設疫苗二廠(類似中科院研發性質)，大約每月生產量可高達2千萬劑，預估年底能生產1.2億劑疫苗。
台灣鳳梨日前因被大陸檢疫機關檢出多次有介殼蟲等蟲害，大陸海關總署2月底宣布暫停輸入，而台灣鳳梨出口的一成比例中，其9成數量輸出到大陸，一年約4萬多噸。
對此，「聲量看政治」5日貼文分析，利用「Google Trends」系統搜尋包括「鳳梨、藻礁、萊豬、疫苗、缺水」等五個議題關鍵字，在近30天的台灣搜尋聲量可以發現，鳳梨的搜尋量最高，在六都的搜尋數據約42%-61%不等。
其次是疫苗，在六都的搜尋數據約37%-45%不等，而在以上這兩個關鍵字搜尋，六都都有搜尋量。再來是藻礁議題，在台北市、桃園市有較多的搜尋聲量，台北市佔16%、桃園佔18%。
而過去曾吵得不可開交的萊豬議題上，這30天六都搜尋皆已近乎為0。值得注意的是，近期出現的缺水議題，則在雙北、台中市與高雄市四大直轄市有1%~2%不等的搜尋量。
(中時新聞網)
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