兄弟姊妹相處，難免有爭執。日前大陸安徽一名女大生意外發現弟弟的記仇本，只見弟弟在每一頁裡寫下對她的不滿，每篇都會以「我忍了」做結尾，女大生便將所有內容製成影片後上傳分享，引發網友熱烈討論，姐姐事後更以搞笑的口吻說「弟弟說要報去年的仇，到現在都還沒等到。」

據大陸媒體《都市時報》4日報導，大陸安徽安慶一名女大生，在家意外發現弟弟的記仇本，原來本子裡是用來記載姐姐對自己的種種惡行，除清楚記載事件、時間之外，最後都會以「我忍了」做結尾。

記仇本的內容像是，去年1月4日弟弟寫下，「姐姐用炮炸別人糞桶，栽贓給我，我忍了」、隔日1月5日又寫下，「今天，姐姐罵我，我忍了」、1月6日則是，「今天，姐姐偷吃不帶我，我忍了」，及1月7日弟弟則表示，「姐姐說我王者榮耀（手遊名字）太菜，還叫我去菜鳥驛站上班，我忍不了了啦！妳給我等著」。

一名女大生在家發現弟弟的記仇本，每一頁清楚記載姐姐的罪行，令人笑翻。（圖／翻攝自都市時報）

一連好幾篇的內容，令姐姐看得哈哈大笑，將其拍下串成影片上傳分享，隨即引發網友熱烈討論，不少人留言表示「弟弟的記仇本根本是忍者的誕生」、「沒想到弟弟最後爆氣，是因為被說遊戲太菜」、「男人最後的驕傲，玩遊戲被說菜，不能忍」、「炮炸別人糞桶太好笑了」，姐姐事後也在影片下方留言笑稱「弟弟去年說要報仇，我到今天都還沒等到」，令不少人會心一笑。

(中時新聞網)