日前台東縣美麗灣開發案因環評等原因鬧得沸沸揚揚，台東縣政府也恐因此要負上國賠，近日有開發單位送審鄰近的「台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫」環境現況差異分析及對策檢討報告暨變更內容對照表，基地範圍達11.3公頃，相較美麗灣的開發面積大。

據開發單位資料指出，該案位於台東縣卑南鄉加路蘭段，基地範圍約11.3公頃，規劃包括餐飲住宿區、主題展示館區、附屬會議中心區等遊憩用地、公共設與公用設備用地及國土保安用地。

會中，台東縣議員鄭崗山代表地方的莿桐部落發言指出，因為附近工作機會不多，所以部落居民較為年輕的人，幾乎都到都市去找尋工作，只留下年長者居住在這，希望站在當地居民的觀點做思考，讓年輕人有機會陪在年長者身旁。

但地球公民協會花東部落公室主任黃斐悅提及，「黃金海」與多項敏感區域重疊，雖然該土地為黃金海公司私有，但敏感區域仍屬公共權利的部分，仍應要有保障；地球公民協會花東山林組主任黃靖庭說，交通部觀光局曾提及東海岸住宿設施「沒有開發需求」，但又送出本案環差，建議觀光局沒有做出足以經得起公眾檢驗的「整體東部地區觀光政策」前，環保署應把所有的東海岸住宿設施開發案退回觀光局。

環評委員郭素秋提及，開發單位竟把遊憩區域直接蓋在其中的富山一、富山二遺址上，尤其富山二遺址近期不斷開挖出許多精彩的東西，意見竟指出「富山二遺址原為人類低密度活動區域，陶片遺物稀疏」，「不怕晚上來找你？」；而目前開發單位要在富山一遺址興建餐飲住宿區、富山二遺址興建國際會議中心，開發單位真的有評估嗎？

開發單位說明，雖然有劃設開發，但只要與遺址區重疊處都是法定空地，也有退避5米，不是劃設就要去開發。

最後，環評初審小組要求應以最新文獻釐清開發基金與富山遺址山第二遺址相對位置，評估遊憩用地剔除遺址範圍的可行性，開發單位應補件再審。

(中時 )