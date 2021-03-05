大陸將2021年經濟增長目標定於6％以上，A股個別發展。上證指數5日收盤微跌1點，3,500點失而復得。兩市成交合計縮減近一成至人民幣（下同）8,764億元。

總結本周，滬指累計跌0.2％，連跌兩周，累跌194點或5.25％。

上證指數早盤最多跌46點或1.34％，低見3,456點，其後跌幅收窄，並一度升20點或0.57％，高見3,523點，收盤報3,501點，跌1點或0.04％，成交4,088.5億元。

深指震盪走跌，收市報14,412點，跌3點或0.03％，最低見14,122點，跌293點或2.04％；高見14,531點，升115點或0.8％，成交4,675.95億元。

滬深300指數報5,262點，跌17點或0.34％；創業板指數報2,871點，升20點或0.7％。

各類股個別發展，水泥股跌近3％；煤炭股跌逾2％；有色金屬、鋼鐵股跌逾1％；金融、電力股偏弱；石油股升逾2％；房地產、化工股走穩。

(工商 )