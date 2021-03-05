台中市和平區農會當權派取得過半理事席次，總幹事李順冬（左）可望獲續聘。（王文吉攝）

台中市和平區農會進行理事、監事及上級農會代表改選，投票過程平和順利。（王文吉攝）

和平區農會理事、監事改選，當權派拿下6席理事及2席監事。（王文吉攝）

台中市和平區農會5日舉行會員代表大會，並改選9席理事、3席監事及上級農會代表，由於當權派及在野派各掌握16及15席會員代表，戰況激勵。開票結果當權派拿下6席理事，雙方席次比懸殊，預料理事長、常務監事將由楊淑青、張欽兆出線，總幹事李順冬可望續聘。

和平區農會會員代表大會9點開始，支持當權派的16席代表準時到場，即時推派臨時主席，在野派則在9時5分左右陸續到場，坐定後隨即有人提出程序問題杯葛，並以現任理事長張欽兆非會員代表為由，要求離席。

張欽兆表示，自己是第14屆理事長，負責召開會員代表大會，剛剛9點出席人數過半後，已推舉臨時主席主持改選事宜。現場戰火瀕觸發邊緣，大會在張欽兆黯然離席後進行理事、監事及上級農會代表改選，投票過程平和順利。

據了解，和平區農會改選出現2派人馬較勁，當權及在野派各掌握16及15席會員代表，雙方實力相當，並推舉11人及9人參選理事。但部分人士檢附的土地資料等相關文件不符，經資格審查小組審議後，雙方陣營各有8人及3人符合資格。

開票結果當權派拿下6席理事，在野派獲3席，雙方席次比懸殊，預定15日召開理事會產生農會三巨頭，預料理事長、常務監事由楊淑青、張欽兆出線，總幹事李順冬可望續聘。

據了解，和平區公所與農會關係交惡，區長吳萬福力挺祕書王正顯挑戰農會總幹事李順冬。地方人士分析選舉結果表示，當權派取得16席會員代表，僅比在野派多1席，事先沙盤推演及配票奏效，理事應選9席拿下6席，取得過半支持，李順冬欲連任總幹事，應無懸念。

(中時 )