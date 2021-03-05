高雄市選委會2日表示，民進黨高雄市議員高閔琳罷免案，補件後有效連署書仍未達原選舉區選舉人數百分之十，罷免案不成立，今天中選會也發出新聞稿，正式宣告高閔琳罷免案不成立。

中選會表示，曾巖理先生於去年12月30日向高雄市選舉委員會提出連署人名冊，經高雄市選舉委員會於今年1月27日函報連署人名冊查對結果，原連署人人數計2萬1472人，不合規定依法應刪除人數計7813人，經刪除後連署人人數為1萬3659人，不足規定人數5485人。中選會因此於同日函請曾巖理自文到之次日起10日內向高雄市選舉委員會補提連署人名冊。

中選會指出，曾巖理於2月9日向高雄市選舉委員會補提連署人名冊，高雄市選舉委員會於3月3日函報查對結果，補提連署人人數1萬323人，符合規定人數2499人，不符合規定人數7824人。上述兩次提出符合規定之連署人人數合計1萬6158人，仍未達公職人員選舉罷免法第81條第1項連署人數應達原選舉區選舉人總數百分之十以上（即1萬9144人以上）之規定，因此依公職人員選舉罷免法第83條第2項規定宣告該罷免案不成立。

中選會說明，依公職人員選舉罷免法第83條第2項規定，罷免案連署人名冊，經查對後，如不足規定人數，由選舉委員會通知提議人之領銜人於10日內補提，屆期不補提或補提仍不足規定人數，選舉委員會應為罷免案不成立之宣告。

(中時 )