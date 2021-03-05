美公債殖利率走揚，市場投資策略受到影響，受到大型權值股與科技族群下挫影響，日股5日收黑並連兩日走跌。日經225指數收28,864.32點，下跌65.79點，跌幅0.23%。東證股價指數收1,896.18點，上漲11.44點，漲幅0.61%。

除連兩天走跌外，日經連兩周的周線都是黑色的。

隔夜美股下跌拖累日經表現，那斯達克指數較2月自己所創高點紀錄比起來，已經下修近一成。美國聯準會(FED)的談話，也無法掃除投資人對長天期美債殖利率上升的疑慮。就在FED談話後，美公債殖利率也不給情面地暴升，10年期公債收殖利率在盤中，就最高升至1.5％。

Asahi Life資產管理表示，美國長天期公債殖利率走勢，現在已成為股票族注意的焦點。若未來殖利率走勢失控，美國科技類股走跌下，日股也會被連累到。

旗下擁有Uniqlo品牌的迅銷(Fast Retailing)跌3.39％，是拖累日經走跌的元凶，人力市場相關業者瑞可利(Recruit)跌6.34％。

晶片相關族群，是拉升2021年這一波日股主要推手，5日也是弱勢表態。東京威力科創(Tokyo Electron)跌2.47％，而愛德萬測試(Advantest)與發那科(Fanuc)分別跌1.27％和0.94％。

4日，在全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）宣布持有東芝（Toshiba）5.21％股份後，瑞穗金融集團（Mizuho Financial Group）也手握東芝5.07％股權。至於受益者東芝，則飆升6.06％。

理光(Ricoh)上漲8.59％，為漲幅最高個股，其次是星辰(Citizen Watch)漲7.47％，而卡西歐(Casio Computer)則漲4.55％。

而跌幅最大的是日立佐森(Hitachi Zose)，下跌7.5％，其次是上述過的瑞可利與下跌6.25％的太平洋金屬(Pacific Metals)。

(時報資訊)