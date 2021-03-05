台塑四寶今日公布2月營收，受到農曆春節工作天數減少關係，四寶2月營收全數相較1月衰退，衰退表現在預期之中，但台塑、南亞、台化均相較去年同期有20~30%的顯著成長。

台塑(1301)2月合併營業額163.67億元，月衰退14.8%、年成長28.3%，台塑表示，2月麥寮HDPE廠歲修及林園HDPE廠檢修，加上適逢農曆春節長假，出貨天數較少，且部分訂單延至3月出貨，因此2月PVC、HDPE、PP及AE合計銷售量比1月減少8.9萬噸，影響營業額減少33.4億元。

南亞(1303)2月合併營收259.9億元，月衰退11.43%、年成長29.96%，南亞表示，2月工作天數減少，銷售量差減少47.3億元，而銷售價差則增加13.7億元。2月的營收減幅小於1月的預期，主要是雖然有春節假期因素，但大陸的在地過年政策使上下游產業停休日減少、年後快速開工，加上市場需求旺盛、油價上漲推升產品售價，此外德州嚴寒氣候衝擊產業供給，導致原料及產品價格進一步攀升，使各項產品營收及獲利良好，單月營收創下實施IFRSs合併營收以來，2月的最高紀錄。

台化(1326) 2月合併營業額252.25億元，月衰退5.7%、年成長20%，台化指出，受農曆春節影響，PS、ABS、PP合計減少9.8億元；麥寮SM及合成酚廠安排2~3月工檢，減量銷售備庫存影響3.1億元，除台灣ABS因提前接單致平均售價走跌外，其餘石化塑膠產品受國際油價上漲、美國德州暴風雪事故影響及年後復工下游廠商回補庫存，支撐價格上揚。

台塑化(6505)2月合併營業額413.72億元，月衰退2%、年衰退9.4%，台塑化表示，2月產品銷售量1079.1萬桶，比1月1097.9萬桶減少18.8萬桶，主要係2月原油平均煉製量28.8萬桶/日，比1月平均煉製量29.5萬桶/日減少7千桶/日所致，售價方面：2月產品平均售價比1月增加4.5美元/桶，主要係2月杜拜原油比1月上漲6.1美元/桶所致。2月烯烴廠平均產能利用率101%(乙烯月產量24.8萬噸，28天)，與1月相當(乙烯月產量27.5萬噸，31天)，但受2月營業天數減少影響，使2月合計產品總銷售量65.1萬噸，比1月減少5.2萬噸。

(時報資訊)