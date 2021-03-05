即將於3月12日上映的電影《幸福剛剛好》由「不露臉天后」希雅SIA執導，凱特哈德森與梅狄齊格勒主演，凱特將一個外表倔強，潛意識中渴望被愛，卻每天渾渾噩噩過日子的姊姊「小祖」詮釋得淋漓盡致，而梅狄齊格勒則是飾演看「世界角度與眾不同」的妹妹「小悅」，兩個無法照顧自己的人卻必須生活在一起。

凱特說：「我從沒想過會接觸到這樣的劇本，台詞與畫面的呈現方式都令人意想不到，畫面充滿豐富的色彩，讓我過足戲癮。」簡單的故事卻是張力十足，電影故事主軸始終圍繞在「愛與和平、希望與未來」。

希雅向來擅長將心中想要的效果同時訴諸於音樂與影像，運用強烈又明亮的色彩視覺呈現她想傳達的意境，凱特哈德森表示：「希雅的個性爽朗中帶有天真，連笑聲都是毫不掩飾；《幸福剛剛好》雖然是她的大銀幕處女作，卻有著獨特、華麗的個人風格。」

凱特說：「人生難免有苦有樂，電影呈現出多樣性的人生，《幸福剛剛好》裡的角色們也與絕大多數的人一樣，每天努力地活著，只要他們願意表達並接受愛，無論多大的難關都能一起渡過，這就是我們在拍電影時希望帶給觀眾的初衷。」

外表亮眼的梅狄齊格勒表示：「希雅想要我運用音樂與舞蹈來呈現小悅心中美好世界的一面，她也相信我的舞蹈能讓她的理想成真，她的真心與角色設定很令人感動，我二話不說就答應了。」對梅狄來說這的確是一項不小的挑戰，小悅活在現實世界與她經過理解後的內心世界裡，畫面彼此切換，兩個世界有著截然不同的表現方式。但無論是哪一種，梅狄補充：「希雅都想要人們看見美好與希望的那一面。進而敞開善意的心，主動愛人與被愛，這是推動世界進步最好的動力。」

(中時 )