國民黨主席江啟臣上任將滿一年，前天在中常會上提供黨員民調供內部參考，遭民進黨台北市黨部副執行長何孟樺酸「自我安慰」，批江把國民黨帶往極端。對此，國民黨發言人洪于茜今天表示，何孟樺稱國民黨逃離全民檢驗，此話一出，首先被打臉的就是民進黨，並回擊「別人家的黨改關你什麼事」。

民進黨發言人何孟樺。（圖/本報資料照）

洪于茜嘲諷，最可笑的是，民進黨在近來眾多值得關注的公共議題中，竟然還是最關心國民黨的黨內民調。攻擊在野黨顧食安擋萊豬、攻擊環團推連署救藻礁，攻擊在野黨的黨內民調，就是要跟民意對幹，更凸顯，在DPP的眼裡，政治永遠優於民生。

洪于茜揶揄，從何孟樺的發言，可以看出她顯然對於民調理論、實務經驗都很生疏；其實民進黨內部就有民調中心，更有很多懂得民調的前輩，在認知不足下，若真的還要對於民調進行發言，或許可以多多請教黨內前輩？

洪于茜說明，民調有分很多種，坊間已經有很多民間機構在做全民調，舉凡TVBS民調中心、美麗島電子報、政大選研中心、台灣民意基金會、國政基金會等都會製作全民調，以了解台灣整體社會對於各政黨的好感度。

洪于茜說，「我們都知道這是一份內參民調，針對這一年來國民黨的黨務改革進行調查，自然要了解黨員的想法」，對於國民黨而言是一項自我檢視，了解主席補選上任後，過去一年來的整體黨務改革成績，讓黨員意見可以做為未來黨務發展方向的參考，滿意度高的部分繼續維持，不好的部分則再做改進。

洪于茜指出，從民調中的問題設計，很明顯的就是針對國民黨的黨內組織改革，黨務內部運作過去表現如何，黨改的下一步如何走，相信也只有黨員可以給出答案。同時，江啟臣在上月宣布競選連任後，於常會中報告補選上任一年的成績，實在合理不過。

洪于茜表示，事實上，回顧過去這段時間，國民黨在議題設定上，不管是反對監院酬庸、反萊豬，都與民眾無數次的走上街頭，而從幾次活動民眾響應的程度來看，這些多數都是民眾很在乎的事情；民眾願意一次次站上街頭、多項公投連署短時間就爆量，這些都是比數字還要真切的民調，請問，民進黨什麼時候才會看見？

(中時 )