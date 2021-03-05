改車改到消費糾紛！桃園市中壢區29歲楊姓男子去年12月28日將愛車送某汽車廠商改寫汽車ECU電腦程式，豈料調整硬體元件後，在某次高速巡航時發現引擎故障，氣得向店家理論要求賠償，店家表示寫電腦並無保固，不願支付高額賠款，楊男便氣憤將愛車漆上「寫爆引擎不負責」的字樣，將車放置該店門口，店家氣得向警方報案、提告妨害自由，中壢警方已將此案移送桃園地檢署偵辦。

楊男日前在爆料公社發文，表示自己去年底去該家店改寫二階電腦（ECU），事後卻發生高入巡航時引擎故障的意外，拆開引擎蓋後，發現渦輪排葉、排氣管變得灰白，活塞變形、缸壁刮傷，相當淒慘，讓他憤而向店家理論。

但外匯引擎要價30萬，楊男詢問該店的曹姓負責人如何賠償，卻換來改寫ECU並無保固的回應，讓他相當氣憤，反嗆曹負責人收錢時沒說清楚，讓消費者背黑鍋，原先店家有釋出善意要賠半價，後續卻不了了知，他便將愛車噴上「寫爆引擎不負責」字樣，請拖吊車放在店家門口，讓更多人知道店家的黑心作為。

但此舉也引來店家不滿，質疑楊男此舉妨礙店家做生意，氣得向中壢警方報案，要向楊男提告妨害自由，目前雙方協議和解中。中壢警方指出，現已依規定受理此案，並通知楊男到案說明，全案將移送桃園地檢署偵辦，呼籲民眾遇到衝突時應理性溝通，別以身試法。

(中時 )