陳昇5日舉辦春酒演唱會，同是他去年11月因罹患原發性口腔癌初期入院治療，首度公開露面受訪，陳昇恢復良好，表示定期回醫院做例行追蹤、遵照醫生的叮嚀，生活以及工作都已恢復正常，他回憶起去健康檢查得知有口腔惡性腫瘤時，起初不敢打給老婆，無奈：「很抱歉、愧疚，因為情況不明，很想掐醫生問我還能活多久。」他不諱言曾有要面臨死亡的準備，向老婆致歉：「好像不能陪妳想要陪到的時候，很難過、抱歉。」

陳昇面臨生病開刀時，認為工作、演唱會等，所以一切都不重要，「沒什麼意義，命都沒了」，他告知老婆時，老婆反應比他冷靜，只叫他趕緊回家，他立刻與老婆、兒子及媳婦開家庭會議，直言不清楚病情的1個月期間最難熬，「切片後才知道大概可能沒有擴散，原發性初期，誰都說不準，切除後化驗，醫生表情是開心，我就放心了，檢查報告是沒有擴散。」

他要開刀當天早上4點弟弟就到家裡來陪他，弟弟還罵：「你睡得像豬，到底是我開刀還是你開刀。」他囑咐弟弟若有個什麼萬一，要把骨灰丟到海裡，「不要在土裡、花葬」，弟弟笑虧：「我差你2歲，不一定是你，說不定是我。」陳昇認為要進去手術房，好像要去參加生物實驗課，不緊張，若得知將來生命有限，他預計想寫書或舉辦生前告別式。

陳昇與老婆結婚35年，近來江宏傑、福原愛婚變，掀起熱議，他直言經營婚姻是滿辛苦的，更舉例連北部人住在南部，當老公去上班，要跟老公家相處，很不簡單，「北部人去南部就不容易，甚至是可愛日本妞，很多東西都會不習慣，剛開始在熱頭上不怕，近臭遠香」，他鼓勵江宏傑、福原愛還年輕，有很多空間，「年輕受傷都無所謂，婚姻世間絕對不會有第2個同樣的情形，我們就是看看，沒辦法說什麼」，他兒子大學就搬出去住，兒子婚後也沒有跟他們同住，他笑說：「這樣比較健康，有距離感較好。」

(中時 )