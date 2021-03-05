新北市泰山區明志路一段至大窠橋頭前，因自來水管線埋設超過40年，抗壓能力無法負荷現今車流量，導致管線於108年10月發生破管,嚴重影響泰山及五股地區日常供水，經台灣自來水股份有限公司連日搶修後雖恢復供水，但汰換老舊管線勢在必行，為徹底改善用水品質，水公司將於3月6日起進行該路段管線汰換，預計8月底完工，並逐年更新泰山區自來水管路。

台灣自來水股份有限公司表示，本次為直徑900mm送水管汰換，經109年探挖結果，已明確地下其他管路阻礙情形，相信能順利如期如質完工，另考量平日上下班交通流量，工程僅於週五晚上10點至隔週一上午6點進場施做並加強交通維持，遇連續假期亦不進場施工，期望將交通影響降至最低，創造更優質的給水網絡。

泰山區長林慶豐表示，早期自來水基礎建設如今已不敷使用，若不適時汰換，後續影響無法估計，為維護泰山居民用水權益及店家生計，期許自來水公司能在兼顧交通需求下儘速完成老舊管線汰換及路面修護。

泰山區公所補充，考量平日上下班交通流量，工程僅於週五晚上10點至隔週一上午6點進場施做並加強交通維持，遇連續假期亦不進場施工，期望將交通影響降至最低，創造更優質的給水網絡。

(中時 )