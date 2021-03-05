中央選舉委員會今(5日)宣布，台灣基進立委陳柏惟罷免案第一階段審核通過，第二階段則需要2萬9113份連署書。消息曝光後，引發各界關注，宅神朱學恒隨即在臉書發文說，「我已經被訓練到看到他(陳柏惟)就想笑ㄟ」。

依據相關規定，依照台中市立委第二選區選舉人數29萬1122人計算，罷免陳柏惟第一階段聯署門檻為2911份，第二階段門檻為2萬9112份，成案後舉行投開票，若要順利罷免陳柏惟，罷免投票時需約7萬2781張同意票才能過關，且同意罷免票要大於不同意票數，罷免案才會算成功。

針對第一階段審核通過，宅神在臉書寫下，「我已經被訓練到看到他(陳柏惟)就想笑ㄟ」，至少在二階連署的時候，期待陳柏惟和台派繼續給大家帶來歡笑帶來愛。此文一出引發不少網友共鳴，紛紛留言表示，「那也算功德一件，散播歡樂散播愛」、「看到3Q哥就很想笑，真的」、「台派就只有這種咖...看了讓人心酸的想笑」、「路要走對，不然遺臭萬年」。

至於，為何要罷免陳柏惟，罷免領銜人楊文元過去曾提到，陳柏惟在立法院及臉書發言經常脫序演出，心思也沒放在地方，例如成立內交部、中共抽海砂是為了開闢潛艦伏擊區、打手槍打到住院、放話在立法院1打35、外縣市服務處比選區內的還要早成立，甚至還在臉書推廣萊豬，表決時也力挺民進黨政策，當起民進黨的打手，以上種種都是他不適任的原因。

(中時新聞網)