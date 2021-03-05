27歲小恩（左）昔日是體育健將，因為一場車禍中斷金牌夢，在博田國際醫院骨科醫師呂俊寬救治下，逐漸恢復手部功能。（柯宗緯攝）

27歲小恩（右）因為車禍手部受重傷，在博田國際醫院骨科醫師呂俊寬救治下，逐漸恢復手部功能。（柯宗緯攝）

博田國際醫院骨科醫師呂俊寬指出，透過「神經轉移手術」，讓好的神經接到壞的神經，以恢復小恩的手部功能。（柯宗緯攝）

27歲小恩早年是體育健將，因車禍鬼門關前走一遭，雖然撿回一命，但手腳嚴重受傷無法活動，再拚金牌夢碎。她努力求生，在高雄博田國際醫院骨科醫師呂俊寬救治下，以顯微神經重建手術後，手部終於可以靈活使用，而人生也出現轉捩點，因緣際會下轉戰生命禮儀當送行者，「以前怕鬼，現在我不怕，還可以做好事」。

小恩從小就是練體育出身，堪稱五項全能，從國小、國中起陸續在撐竿跳、跳高等項目拿下佳績，甚至是全國第二。原本她打算高中畢業後，靠體育保送大學，繼續一圓體育夢再拿金牌，未料在高中畢業前1個月，某日天雨路滑騎車「犁田」緊急送醫，因她受傷慘重，陷入重度昏迷，醫院評估最壞打算，甚至要讓媽媽簽放棄急救同意書。

所幸最終她醒了過來，但竟發現自己骨盆嚴重受傷，手、腳不能動，簡直相當錯愕，雖然撿回一命，但身心陷入低潮，「怕我就這樣成為廢人」，也怕造成家人負擔。

她經過數月的復健治療，恢復正常行走，但左手手臂卻扯斷從頸椎延伸出來「臂神經叢」，造成左手手肘、左肩活動受限。經過博田國際醫院骨科醫師呂俊寬救治後，決定讓其進行「神經轉移手術」。

呂俊寬將神經比喻為電線，藉由轉移第11對腦神經的末端，也就是「好的電線」到控制肩膀功能的神經，來恢復肩膀上舉外展等功能，另透過轉移部分負責手部功能的正中神經及尺神經到控制肘部功能的肌皮神經，以恢復肘部彎曲的功能。

小恩術後迄今手部功能，恢復到逾8成，她也在友人牽線下，進入生命禮儀行業，擔任送行者角色。她說，這幾年媽媽也因病走了，自己對人生所體悟，改變了不少，現在會更珍惜所擁有的一切，也會持續復健，讓自己更好。

(中時 )