木棒聯賽冠軍戰，由青棒兩大名校平鎮、穀保爭冠，穀保雖派出潘文輝、林昱珉「左右護法」壓陣，但平鎮打線火力全開，無畏潘文輝150公里火球，以8比1大勝穀保，甚至罕見在冠軍戰對穀保能以7分之差提前在7局結束，連3年在木棒聯賽奪冠，寫下史上首次三連霸王朝。

「真的很感動，我們是第一支木棒聯賽三連霸球隊，選手真的很辛苦。」平鎮總教練吳柏宏在賽後被興奮的球員潑濕全身，臉上也掛滿笑容。

此戰雙方派賴延峰、沈家羲先發，不過狀況都不穩早早退場，1局下半平鎮就攻佔得點圈，李灝宇二壘打助平鎮先馳得點，也讓沈家羲僅投0.1局就退場由「火球男」潘文輝接手，不過在二、三壘有人時張翔敲安再、且投手暴投，首局平鎮僅敲2安就打3分。

2局上半穀保則靠周委宏安打打破鴨蛋，但平鎮於3局下攻勢再起，潘文輝的火球沒能發揮效果，先對曾子祐觸身後，董子恩敲安，二、三壘有人情況下，張翔對潘文輝151公里火球敲安，一棒打下2分，隨後林翊翔、張宥鈞安打都有打點，平鎮攻下4分大局，潘文輝製造滿壘危機後，穀保換另一名王牌林昱珉接手，才終於用三振止血。

6局下平鎮再添1分，形成8比1領先，7局上半穀保沒能添得分數，最後平鎮提前在7局「扣倒」穀保拿勝。平鎮教頭吳柏宏表示過去曾有鋁棒冠軍戰扣倒穀保的經驗，不過木棒能對穀保打下這麼多分很難得，「兩邊先發都不穩定，欣慰的是我們打擊有辦法從他們主力投手打下這麼多安。」

木棒聯賽冠軍戰，平鎮高中張翔（左）個人包辦4分打點。（學生棒聯提供）

此戰穀保雖然先以高二投手沈家羲先發，不過接下來王牌投手潘文輝僅投2.1局就被敲5安、失4分自責分，只有1次三振，林昱珉接手3.1局被敲2安、2保送、2四死球，失1分，吳柏宏表示有提醒選手進攻模式，「潘文輝球速很快，提醒攻擊直球，是沒有做情蒐啦，可能因為對戰頻率高，才比較容易得心應手。」

吳柏宏表示因為木棒聯賽賽程很久，選手要邊打比賽邊調整相當不容易，不過相較木棒聯賽三連霸，他認為更可貴的是球隊連2年在木棒、鋁棒聯賽都奪冠，「這個紀錄反而比三連霸還要難，因為選手不同，能拿兩冠更不容易。」同時也感謝張老師、學校以及贊助廠商的長期支持，教練團與選手才能放心比賽。

平鎮連3年在木棒聯賽奪冠，寫下史上首次三連霸。（學生棒聯提供）

平鎮高中校友辛元旭、李宗賢、戴培峰趁富邦悍將春訓前到嘉義市球場為學弟冠軍戰加油。（學生棒聯提供）

(中時 )