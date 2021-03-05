苗栗市公所檢討整體發展，委託顧問公司推動「苗栗市整體發展規畫」，5日邀集專家學者及青年代表，舉辦第2次地方意見共識會議，討論熱烈。（巫靜婷攝）

苗栗市為縣治所在地，但近年人口外移嚴重，迫使市公所檢討整體發展，委託顧問公司推動「苗栗市整體發展規畫」，盤點現有資源，尋求可行的長期都市發展願景，5日邀集專家學者及青年代表舉辦第2次地方意見共識會議，學者建議苗栗市開發「大學城」，吸引人才進駐。

近來竹南科學園區發達，工作機會增加，竹南人口數直逼苗栗市，苗栗市公所除了推動各項福利政策，盼人口止跌回升，也委託顧問公司通盤檢討整體發展方向，今年1月邀集市民代表、里長舉辦第1次地方意見共識會議，聚焦都市計畫公設保留地解編，3月5日再舉辦第2次會議收集意見。

第2次地方意見共識會議，由專家學者、青年代表出席討論。國立聯合大學化學工程學系系主任劉鳳錦建議公所善用苗栗後花園打造「大學城」，除了營造文教氣息，也能開發低、中、高密度的住宅區，企業未來在鄰近的銅鑼科學園區設廠，能夠吸引園區人就近定居苗栗市。

劉鳳錦指出，苗栗市為客家大鎮，大學城之外，期待能利用功維敘隧道到南勢車站，假日人潮眾多的區域，打造「客家文化長廊」，規畫客家文化介紹、定期藝文活動成為亮點。

青年代表老家生活藝文空間負責人陳鵬文表示，盤點苗栗在地資源，關鍵在如何利用，運用創意、行銷，先讓市民了解苗栗的好就會產生影響力，應讓資源互相媒合，使苗栗市以「教育為點、藝術為線，型塑生活的面」，成為移居之地的代表。

苗栗市長邱鎮軍表示，聽取各方意見，希望未來提出的市政規畫是能夠執行，且符合大家期待，會中有許多北漂、中漂的青年參與討論，苗栗市是第一次舉辦這樣的會議，不期待中長期計畫一蹴可成，會後將成立「苗栗市整體開發計畫小組」，讓苗栗市的願景得以確實執行。

(中時 )