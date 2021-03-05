大陸少數明星因私下行為不當，慘變「劣跡藝人」，最有名的就是范冰冰處理稅務有瑕疵，現在想復出演藝圈都困難重重；不久前人氣女星鄭爽遭爆找代孕，甚至想棄養小孩，各種行徑讓她被廣電總局封殺，近期熱播電視劇中驚喜出現她爆紅作品畫面，僅1秒也被馬賽克，更傳出她也變成外送平台黑名單，有如過街老鼠下場超慘。

近期大陸超夯電視劇《我的時代‧你的時代》熱播中，32集中胡一天飾演的男主角在看電視，電視中放映的是楊洋和鄭爽主演的經典作品《微微一笑很傾城》，畫面僅出現短短幾秒，觀眾卻注意到鄭爽的臉被碼掉，引起熱烈討論。

近期熱播電視劇中驚喜出現鄭爽爆紅作品畫面，但僅1秒也被馬賽克。(圖/ 摘自微博)

網友們對這個畫面看法大不同，一些人覺得《微微一笑》是鄭爽最經典作品，大家都知道被碼掉的是她，人氣女星淪落到這般田地太可憐；其他網友卻對該劇製作方行為不解，因為明明可以減掉這個鏡頭，這樣播出就像在嘲笑鄭爽，滿不認同這行為。

而網路上也瘋傳，鄭爽不僅在演藝圈被封殺，在外送平台訂單輸入「鄭爽」，就無法訂餐，她居然也變成外送平台黑名單，讓眾多網友都相當震驚，沒想到當年眾人的女神卻成了過街老鼠。

1月中鄭爽被爆出和前男友張恒在美國秘婚找代理孕母，孩子出生後雙方居然討論如何棄養，錄音檔更流出，讓社會大眾譁然。

(中時新聞網)