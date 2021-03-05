電動車需求在全球持續擴大，電動車大廠特斯拉在該領域佔主導地位。近日傳出，特斯拉在美國市佔率大降，投資銀行摩根士丹利指出，特斯拉地位遭逢挑戰，其中福特（Ford）純電野馬SUV Mustang Mach-E為其大敵。

據《CNN》報導，摩根士丹利（Morgan Stanley）分析報告中指出，特斯拉在美國電動車市場市佔率，在2月下跌至69%，遠低去年同月81%。報告中還說，特斯拉在美國市場中流失的市佔率，幾近100%為福特Mach-E所吃下。

然而特斯拉在美國銷量仍在持續攀升，據摩根士丹利分析顯示，美國燃油汽車銷量下降了5.4%，可2月份電動車銷量仍較去年同期成長34%，反映了美國消費者對電動車的需求成長。

據報告分析，傳統車廠的純電動汽車在美國銷量整整翻了一倍，達9527輛。而其中，福特贏得2021年度最佳SUV獎的Mach-E，於1月開始交車，2月銷量達3739輛。

據外媒先前的報導，Mach-E為福特第一款純電動車，去年11月洛杉磯車展首度亮相，其售價接近特斯拉電動車Model Y，被認為其欲挑戰特斯拉在電動車市場的主導地位。

電動車市場需求旺盛，消費者逐漸汰除燃油汽車選擇電動車，傳統車廠也急起直追，據《CNN》報導稱，特斯拉恐面臨市佔危機，前有BMW、保時捷、奧迪、捷豹等車廠挑戰其價格較為奢華的Model S和 Model X，後有雪弗蘭、現代、起亞、福斯、裕隆和福特對其價格較低的 Model 3和 Model Y虎視眈眈。

但Model 3 和Model Y在特斯拉的銷售中仍是中流砥柱，在第4季佔了全球銷售量約90%。

AutoTrader分析師Michelle Krebs表示，我們已經預料了一陣子，特斯拉已經不再是唯一選擇，特斯拉的銷售或許會隨著市場需求而攀升，但同樣的，其市佔率也會不斷的被瓜分。

(中時新聞網)