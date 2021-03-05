迎接38婦女節，不僅各大電商平台都紛紛推出相關購物活動，電信商旗下的購物平台、通路、品牌等，也有不少相關活動，等候女性消費者們前來選購，有需求的朋友可以多多把握機會！

【台灣大myfone購物女神節活動 質感家電限時38折起】

38女神節前夕，台灣大哥大電商平台myfone購物搶攻「她經濟」，推出「質感女神購物節」活動，主打Dyson、飛利浦、百靈及蘋果等知名品牌聯合促銷，下單滿額再抽市價逾萬元Dyson Pure Cool Me個人空氣清淨風扇、3,800元電子禮券、30天下午茶，以及SOGO禮券等，讓女神們好好犒賞自己。

3月12日前於myfone購物不限金額下單，抽SOGO百貨400元禮券+myfone購物400元折價券(滿1,600折200*2張)組合，限量5名。3月31日前累計消費金額滿8,888元，加碼抽Dyson Pure Cool Me個人空氣清淨風扇(共一台)；累積滿3,800元可抽3,800元myfone購物電子禮券(共6組)；下單累計2筆可抽30天免費下午茶組合(包含CITY CAFÉ 45元任選購物金30組+ Mister Donut 100元折抵金即享券30組)，共1名。

台灣大myfone購物推出「質感女神購物節」活動。（台灣大提供／黃慧雯台北傳真）

【遠傳friDay購物搶攻白色情人節商機】

為搶攻白色情人節戀愛商機，遠傳friDay購物推出「禮品館-白色情人節」（即日起至2021/3/14），全面下殺3折起！送禮首選iPhone 12 128G 只要26,888元，前100名消費者還有限量專屬精美包裝；Panasonic GH10美顏相機情人節套組，買就送市值3,290元的奈米水離子吹風機。購物後於訂單查詢頁輸入祝福話語，商品出貨後隔日將發送簡訊至收件人手機，傳達祝福心意。

遠傳friDay購物－玩美女神節推出天天送千萬折價券活動，2/1-2/28活動期間，每帳號每天登入折價券領取頁面選取一鍵全領，即可領取當日折價券（限領取當日使用完畢）。滿額$5000抽OPPO Reno5 Pro：2/22-3/14活動期間於遠傳friDay購物全站交易實付金額滿5,000元，成功付款且無取消訂單或退貨即可參加抽獎。App下單抽智能眼罩：活動期間使用遠傳friDay購物App完成訂單即可參加抽獎。每位會員限一次抽獎機會。搭配指定銀行信用卡，最高回饋23.5%。

遠傳friDay購物搶攻白色情人節商機的推薦商品：Panasonic GH10美顏相機情人節套組、手提肩背皆可的粉色GREGORY兩用水桶包、蕾莉歐 玫瑰幸福旅行箱。（遠傳friDay購物提供／黃慧雯台北傳真）

【神腦國際牌超級品牌月最高現賺兩萬】

神腦全通路轉型為全方位生活品牌，3月攜手國人最信賴的家電品牌Panasonic推出超級品牌月活動，超過40款智慧家電，包含空調、洗衣機、冰箱及各式生活小家電等，享有最高優惠，Panasonic針對指定商品獨家送好禮，神腦獨家再加碼實用小家電，此外，購買Panasonic任一商品，登錄可抽PS5、65吋大電視、萬元吹風機三大好禮，豐富你的智慧家。來神腦全通路購物，註冊 Pi 拍錢包並首次付款，滿額最高送600 P幣回饋，使用行動支付省更大！

為提供會員更便利的支付方式，3/1～4/30品牌月狂歡期間，與「 Pi 拍錢包」合作，註冊 Pi 拍錢包首次付款滿999元最高回饋送100 P幣，另於神腦全通路單筆消費滿10,000元加碼送500 P幣，等於最高享有600 P幣回饋，在神腦購物前，別忘了先註冊 Pi 拍錢包！3月底前至神腦門市消費不限金額，請你喝「萊爾富Hi Café重乳拿鐵咖啡」杯杯6折；4月底前於神腦全通路消費單筆滿999元或申辦5G資費購機，雙週抽SAMSUNG Galaxy S21 5G手機，共抽出4名！

神腦門市的Panasonic品牌櫃有多款商品，也有專業門市人員為您服務，歡迎民眾至門市體驗選購。（神腦國際提供／黃慧雯台北傳真）

【PXGo!全聯線上購推出限時一週女王盛宴活動】

迎接3月8日「國際婦女節」到來，為感謝用溫柔力量撐起一片天的女性們，「PXGo!全聯線上購」自3/5～3/11推出限時一週女王盛宴活動，使用PX Pay支付，全館單日滿600元送388福利點，同時小時達也推出多項爆殺品，最低下殺7折起，單筆消費滿399元還可享免運，趕快揪媽媽、女兒、女朋友、女同事一起來買爆犒賞一下自己吧！講究生活美學和精打細算的女性們透過小時達服務，不用出門提著大包小包，只要線上下單，生鮮乾貨最快1小時幫你送到家門口，同時多款精選商品用超級優惠的價格就能買得到，如「台南學甲無刺虱目魚肚」特價59元（原價85元），以及「善美的有機紅蘿蔔」特價39元（原價49元）等。

另為歡慶OFF COFFEE升級100%雨林聯盟認證之精品咖啡豆，超過880家全聯門市自即日起至3/25推出限時嚐鮮優惠，美式15元、拿鐵25元，愛環保自帶杯子再折3元，等於最低只要12元就能喝到精品級咖啡。

「PXGo!全聯線上購」推出限時一週女王盛宴活動。（全聯提供／黃慧雯台北傳真）

【正官庄女王節、春季購物節接連開跑】

三八國際婦女節即將來臨，隨著女性自我意識的提升，犒賞自己及閨蜜口碑型購物已然成為女性消費重要原因之一，不管是寵愛自己、智慧持家、貼心送禮等等，無論是單身或是已有家庭的女性，都更重視自己的需求。根據經濟部統計，近年電商市場營業額平均年增超過10%，女性消費者以保健食品、民生用品、保養彩妝等商品最為熱門。人蔘品牌正官庄看準電商「她經濟」，即日起至3/18於正官庄官方購物網及門市推出女王節，祭多項女性明星商品甜蜜優惠，最高可享窈窕纖美麗蔘纖凍買一送一(省NT$1,350元)；接續的春季饗樂生活節於3/9-4/14開跑，推出多項好禮誠意滿額贈，還有哈根達斯商品兌換券等你一起幸福享受；最後的滿載收官則由正官庄門市春季購物節擔當，於3/19-4/14提供多項刮刮卡抽獎好禮，讓正官庄帶你去時下最夯的Staycation，美福飯店行政套房住宿券、蔘鹿雙補天鹿EVERYTIME等豐富大獎，陪你一起刮出逍遙春遊！

人蔘品牌正官庄看準電商「她經濟」，即日起至3/18於正官庄官方購物網及門市推出女王節，祭多項女性明星商品甜蜜優惠，最高可享窈窕纖美麗蔘纖凍買一送一。（正官庄提供／黃慧雯台北傳真）

【Sony Mobile春季獨家優惠限定放送】

隨著春天到來，櫻花季與白色情人節也將至，Sony Mobile為迎接春季祭出多項獨家優惠，滿足索粉於春季期間可享有全方位的手機使用體驗。

新春迎新機Sony Mobile特別規劃Xperia 5 II首度調降3,000元至26,990元(原建議售價為29,990元)，全台Sony Mobile行動專賣店，自即日起至2021年3月31日止更推出「春到禮到」多項好禮優惠，購買Xperia 5 II可獲得2,000元配件購物金，上網完成登錄再送Sony防水藍牙喇叭SRS-XB12；購買5G手機Xperia 1 II (包含標準版以及高效升級版)，可享高達3,000元配件購物金；購買萬元防水機Xperia 10 II享延長保固1年優惠。此外，凡購買任一款5G旗艦手機 (Xperia 1 II或Xperia 5 II)，則享索粉必備的Xperia兩用後背包1個，售價優惠、超值禮品一次滿足。

Sony Mobile旗下Xperia 5 II（左）、Xperia 1 II 都有相關春季購物活動。（Sony Mobile國際提供／黃慧雯台北傳真）

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