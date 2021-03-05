消息指出，大陸社交媒體巨頭字節跳動將投資本土自動駕駛初創公司輕舟智航，這意味著這家互聯網科技巨頭開始涉足汽車領域。

外媒援引知情人士說，字節跳動正在參與輕舟智航最新一輪的融資，金額至少達到2,500萬美元。此前，該公司獲得IDG資本和聯想創投的投資。

對此，字節跳動發言人沒有立即發表評論，輕舟智航的代表也拒絕置評。

這項交易可能最早在下周宣布。此前，中國的科技及互聯網公司和汽車製造商之間達成了一系列類似的投資和合作。隨著自動駕駛和智能交通解決方案等功能的蓬勃發展，傳統汽車廠商、電動汽車製造商和互聯網公司都在爭先恐後地進入這個領域。

在資本市場上，投資者對新能源技術的持續看好，推動電動汽車製造商蔚來和特斯拉等公司估值飆升。而現代汽車、起亞汽車由於被傳言涉及蘋果的自動駕駛項目，因此股價也得到提振。

輕舟智航成立於2019年，創始團隊成員曾在Waymo LLC、特斯拉和Uber Technologies等自動駕駛企業工作。該公司使用大規模智能仿真係統和可自主學習決策規劃框架，降低了開發自動駕駛技術的成本。目前，使用輕舟智航技術的小巴在蘇州、深圳和武漢等城市的開放道路上運行。

儘管規模很小，但這項投資標誌著字節跳動將首次涉足汽車製造領域，這也是其在人工智能和移動社交媒體領域以外的一次不尋常的嘗試。目前尚不清楚該公司是否有意進入技術日趨複雜的汽車製造領域，但與其他互聯網巨頭一樣，該公司的人工智能和娛樂服務可以與汽車的智能控制系統完美融合。而此前，百度、騰訊等中國科技巨頭也有涉足智能汽車技術。

(工商 )