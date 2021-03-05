國際美元指數衝高，台股5日開低震盪收黑，外資續賣超並匯出資金，新台幣實質匯率走貶，盤中跌回27.8元，加上尾盤央行進場調節後由升轉貶，終場收在28.276元兌1美元，貶值1分，台北外匯經紀公司成交量16.51億美元。

新台幣同時收周線，累計一周仍小升3分或0.11％，周線連三升。外匯交易員指出，美債殖利率攀升，國際美元指數來到三個月高點，加上外資續賣台股新台幣263億元，並且開始匯出資金，新台幣升勢暫休，盤中最高回落到27.86元，與近日高價27.76元，貶值達1角之多，尾盤央行雖仍進場作價調節守匯，但並未回到28.3元價位。

外匯交易員認為，近期科技股帶頭殺，股市波動加大，外資順勢調節操作部分，擴大賣超台股，並開始匯出資金，使得新台幣升值壓力暫獲喘息，但出口商看到價格，積極進場拋匯，提供新台幣支撐。短線若股市偏震盪不變，且外資仍賣股匯出，新台幣將延續偏弱整理格局居多。

(工商 )