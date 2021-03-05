流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）繼 2021 開年第一天就獻上新曲〈Anyone〉做為新年大禮後，5日再次推出最新單曲〈Hold On〉，並且破天荒在 MV 中攜手已故歌手高凌風的女兒，也就是在美國發展的台裔女星葛曉潔同台飆戲，其中更有精彩的警匪槍戰戲碼，讓人眼睛為之一亮！他也正式宣布第六張大碟《我的正義／Justice》將在 3 月 19 日正式發行，勢必再次橫掃全球排行榜。

〈Hold On〉以輕快的流行節拍唱出對未來的希望，小賈斯汀表示：「我們時常會想放棄，希望能透過這首歌傳遞『堅持下去』的心情，未來還有許多值得期待的事！」MV 中台裔女星葛曉潔飾演小賈斯汀患有重症的伴侶，兩人因付不出醫藥費，小賈斯汀便鋌而走險決定搶銀行。當中不僅能看見兩人展現深情演技，小賈斯汀更在劇中上演媲美電影的警匪追逐戰，毫無冷場的劇情讓樂迷直呼：「這是小賈歷年來最佳的MV與歌曲！」

說起製作專輯 《我的正義／Justice》的動機，小賈斯汀表示是有感於世局的混亂，希望能以音樂治癒人心，「這張專輯的目的是期盼能以音樂提供慰藉，讓大家產生共感並串聯在一起；社會的不公不義以及苦痛總是讓人感到無助，但音樂總是提醒彼此我們並不孤單。」他接著說，「我知道不能僅僅以音樂就解決所有的不公義，但我知道只要充分發揮己身的天賦與能力，為這個世界盡一份心力，那我們就離團結更近了。」他也希望能透過他的一小步，讓正義的議題能持續被關注討論。

(中時 )