光學鏡頭廠-大立光(3008)2月合併營收為32.13億元，月減30.28%，由於3月工作天數恢復正常，大立光表示，3月拉貨動能會比2月好。

2月因逢農曆年長假，工作天數較少，大立光2月合併營收如預期較1月下滑，單月合併營收32.13億元，月減30.28%，年減12.44%，累計前2月合併營收為78.17億元，年成長0.61%。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品佔大立光2月合併營收比重20%到30%，10M以上產品佔40%到50%，8M產品佔營收比重0%到10%，其他產品約佔20%到30%。

大立光表示，由於3月工作天數恢復正常，3月拉貨動能將較2月好。

纏訟多年的大立光與先進光電(3362)就侵害營業祕密相關案件達成和解，大立光表示，公司與先進光電等就侵害營業祕密相關案件，包含智慧財產法院107年度民營上字第1號民事案件、臺灣臺中地方法院104年度智易字第45號刑事案件、104年度智附民字第20號刑事附帶民事訴訟案件、110年度司執字第19967號假執行事件及保全執行事件已簽訂保密之和解契約書，公司將依該和解契約書之約定，撤回對先進光電公司相關案件之執行、損害賠償請求及告訴，其他部分因涉及當事人機密，就和解內容予以保密。

先進光表示，針對大立光的專利、著作權和營業秘密所採取的不當行為誠心致歉。在美國東德州聯邦地方法院及北加州聯邦地方法院的訴訟以及台灣智慧財產法院和台中地方法院的調查結果中進一步確定了這些不當行為，對大立光支付相關賠償及授權金作為道歉的一部份。先進光已採取措施確保不會再次侵犯大立光公司的著作權或盜用大立光公司的營業秘密。

大立光強調，此次和解賠償金計畫投注於相關公益活動，以提升營業祕密保護之意識。

(時報資訊)