央行公布2月外匯存底為5433.26億美元，月增18.45億美元，再創歷史新高。主要是外匯存底投資運用收益以及主要貨幣對美元匯率變動。2月外資匯出為0.2億美元。

2月底外資持有國內股票及債券按當日市價計，連同其新台幣存款餘額共計6703億美元，約當外匯存底的123%，也再創新高。

(時報資訊)