《金融》2月外匯存底5433.26億美元 再創新高 16:322021/03/05 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行公布2月外匯存底為5433.26億美元，月增18.45億美元，再創歷史新高。主要是外匯存底投資運用收益以及主要貨幣對美元匯率變動。2月外資匯出為0.2億美元。 2月底外資持有國內股票及債券按當日市價計，連同其新台幣存款餘額共計6703億美元，約當外匯存底的123%，也再創新高。 《電腦設備》勤誠2月營收年增36.8％ 同期新高 《其他股》美(吉吉)前2月營收年增逾2成 (時報資訊) #央行 #2月 #外匯存底 #歷史 #新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電機股》氣立2月營收年增翻倍 續創同期新高 15:582021/03/05 財經 《半導體》十銓2月營收年增4成 看好DRAM旺整年 15:582021/03/05 財經 智邦科技2月營收36.32億元 創歷年同期新高 15:192021/03/05 財經 智伸科2月營收6.75億 創同期新高 04:102021/03/05 證券．權證 《光電股》2月營收年增近7成 華興今年拚轉盈 12:342021/03/05 財經 勤誠2月營收4.37億 創同期新高 20:132021/03/05 財經 《美股掃瞄》美股消息面：鮑爾談話帶動 美元站上3個月新高 09:102021/03/05 財經 NB火熱 群光2月營收同期高 04:102021/03/05 產業．科技 《半導體》矽格2月營收年增3成 攜前2月續登同期高 10:352021/03/05 財經 世豐2月營收 創高 04:102021/03/05 證券．權證 《金融》陳(沖)：CBDC貨幣主權 央行正面接招是時候 10:012021/03/05 財經 財經熱門新聞 等不及台積電 3大車廠捧錢向晶圓老三求救 - 財經 散戶小心 台積電殺破600要撿？爆驚悚地板價 - 財經 債市引爆股市大殺戮 謝金河曝台積電慘了 - 財經 山頂冤魂多？外資拋售台積電6萬張 小資抄底大軍卻進場 - 財經 台積電暗藏未爆彈 內行人驚揭這致命原因 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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