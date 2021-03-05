經濟部長王美花日前提出，因應三接停建需增煤，台中市長盧秀燕5日表示，台中火力發電廠是全國最大的電廠，且10部機組都是最老舊的機組，而且全部燒煤，多年來製造中部地區很多的空污，也傷害中部人的身體健康，盼政府尋求其他替代方案解決。

對此南投縣長林明溱表示，他支持盧秀燕市長的看法，一直請中火減碳，他們卻一直增加煤炭，他認為中火這樣不講信用，為中部地區600萬人的健康著想，他向盧市長喊話力挺。

(中時 )