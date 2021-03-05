中央稱三接停建需增煤 林明溱：支持盧市長看法 16:372021/03/05 中時 黃立杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投縣長林明溱表示，為中部地區600萬人的健康著想，他向盧市長喊話力挺。（黃立杰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部長王美花日前提出，因應三接停建需增煤，台中市長盧秀燕5日表示，台中火力發電廠是全國最大的電廠，且10部機組都是最老舊的機組，而且全部燒煤，多年來製造中部地區很多的空污，也傷害中部人的身體健康，盼政府尋求其他替代方案解決。 對此南投縣長林明溱表示，他支持盧秀燕市長的看法，一直請中火減碳，他們卻一直增加煤炭，他認為中火這樣不講信用，為中部地區600萬人的健康著想，他向盧市長喊話力挺。 中央稱三接停建需增煤 盧秀燕：失德失格 塑化報價衝高拉抬 台塑、南亞、台化2月營收年增20~30％ (中時 ) #林明溱 #盧秀燕 #中火 #三接 #增煤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《其他股》2月營收寫次高 海悅前2月增133.93％ 17:232021/03/05 財經 政院稱三接站不興建恐缺電 高虹安：不該恐嚇民眾 11:082021/03/05 政治 林伯豐：增氣減煤有困難 應慎重考慮核能的可能性 17:152021/03/05 財經 藻礁公投若過 要多燒500萬噸煤 藍委轟經濟部長：恐嚇人民 10:592021/03/05 政治 基隆「愛尚楓樂園」特色遊戲場啟用 林右昌：年底前7區完成 19:222021/03/05 寶島 炎洲去年EPS1.51元 七年新高 04:102021/03/05 證券．權證 法人：陸股震盪後估續攻 04:102021/03/05 投資理財 中捷通車前反恐演練逼真 裝甲車LENCO亮相 13:052021/03/05 社會 代表綠營跟環團溝通藻礁公投？洪申翰：非短期刻意指派 14:242021/03/05 政治 南投縣「運動i台灣計畫」啟動 運動夜市快樂揮汗 13:072021/03/05 健康 蓋三接站或增燃煤？羅智強嗆政院：台灣人會選民進黨下台 11:502021/03/05 政治 政治熱門新聞 為何踢爆蔡政府鳳梨大騙局？網紅現身回應 - 政治 陳柏惟罷免案一階過關 陳揮文爆曾勸顏寬恒這一句 - 政治 【刪Q闖關】罷免案一階審核通過 陳柏惟：要做牛 嘸驚沒犁拖 - 政治 獨／國民黨主席群雄爭霸 謝龍介終鬆口「表態」 - 政治 藍營新共主沉潛中？高雄大咖爆料：有人一直在做準備 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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