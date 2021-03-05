據今日美國網報導，當地時間週四，美國共和黨籍參議員羅恩·約翰遜強迫參議院的工作人員在會議廳內大聲朗讀拜登提出的總額1.9兆美元、長達628頁的紓困法案文件，而讀完所有文件可能至少需要10個小時，此舉目的是進一步拖延民主黨人希望在下周表決通過這一法案的嘗試。

在參議院文員於週四下午開始朗讀紓困法案時，約翰遜是參議院中唯一在場的共和黨籍參議員。對於自己以前議事規則提出的這一要求，約翰遜解釋說，他是為了借此對美國公眾進行「教育」，讓他們瞭解1.9兆美元的一籃子紓困方案中所包含的內容。他嘲笑該草案中充斥著與新冠疫情救助無關的條款。

約翰遜週四對記者說，他為參議院文員們感到難過，但他們將「必須朗讀它」，但是「延遲」表決程序並大聲朗讀該法案是「重要的」，因為「我們經常會加急通過這些龐大的法案」，但很少有立法者有時間閱讀其內容。

參議院多數黨領袖查克·舒默說，約翰遜的此番舉動除了讓每天辛勤工作以幫助參議院發揮作用的工作人員們感到咽喉痛外，幾乎沒有其他用處。

共和黨參議員林賽·格雷厄姆則表示：「我不會為了閱讀法案呆坐在這裡。」 他說自己共和黨同僚「完全有權」要求朗讀草案文件，但此舉並沒有特別地推進任何進展。他指出，在後續的提出修正案程序期間，共和黨對這一法案表達不同意見才更有效。

據悉，美國參議員通常都會放棄在參議院席位上朗讀修正案或法案的做法，但約翰遜引用了這一程序性措施，以迫使整個法案的文件都要被大聲朗讀出來。

有其他共和黨參議員表示支持約翰遜的舉動，當被問及約翰遜這一計劃時，猶他州聯邦參議員米特·羅姆尼稱願意支持他們。俄克拉荷馬州聯邦參議員詹姆斯·蘭克福德稱，他「絕對支持」這一舉動，因為很少有參議員朗讀過全部文件。

而民主黨人對這一做法表示憤慨，在工作人員開始朗讀該法案後，佛蒙特州聯邦參議員伯尼·桑德斯從他的座位上站起來，對一位同事說：「我們在國家緊急狀況下還有時間這麼做，可真是一件好事。」

週四早些時候，美國參議院就是否推進拜登提出的紓困法案的一項程序性動議進行表決，但嚴格按黨派劃線投出了50票比50票的平局結果，在美國副總統賀錦麗為民主黨投出一票後，平局才被打破。

據悉，在該法案文本朗讀完後，參議院將開始對法案進行為期20個小時的辯論，以期在本週末通過該法案。民主黨人希望在3月中旬讓法案在國會表決通過，屆時聯邦政府對失業救濟金的支持將到期。但預期參議院對這一法案進行修改，眾議院下周將不得不再次對法案重新進行表決。

(中時新聞網)