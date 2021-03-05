電影殺青時，彤彤與張榕容(右)合照。(馬棋朵提供)

由楊祐寧、張榕容主演的電影《複身犯》票房至今近千萬，其中楊祐寧的多重人格是電影一大亮點，充分發揮出演技，可以說是一大突破，而電影中除了有張榕容及楊祐寧同台飆戲的精彩畫面外，還有一個令人眼睛為之一亮的小女孩「彤彤－麥語彤」，戲中彤彤飾演的是楊祐寧的女兒紫藤，雖然戲分不多，但在電影中卻是最催淚的一段，也讓楊祐寧及張榕容印象深刻。

張榕容對於第一次大銀幕的演出就要演到戲份這麼重的戲，沒有因此怯場，還能夠讓人感受到她想哭的情緒，真的很棒。張榕容說，記得當時楊祐寧在自己的情緒中，所以我就帶著彤彤進入情緒，當我發現彤彤的眼神中有一絲想哭的情緒，我就跑去問她，剛剛是不是想哭，彤彤回答說「對，我想回家」，我就跟彤彤說「記住現在的情緒，你回不了家，因為你要把它拍完」，讓現場哄堂大笑。

彤彤說：「記得有一場戲是爸爸(楊祐寧)要掐著我的脖子，但因為我跑太快了，沒注意到爸爸沒追上我，所以讓大家NG了，當下覺得很不好意思，但還好大家都覺得很好笑，沒有讓我有太多壓力，而且爸爸也都會過來安慰我說沒關係，讓我在片場拍戲的時候覺得很放心。」

因為這部片中楊祐寧有多重人格，所以有很多推或掐脖子的戲，拍完後楊祐寧都會問我說：「還好嗎？會不會痛？」讓她感受到大家都很溫暖的一面，尤其是楊祐寧對她的照顧，讓她認為楊祐寧一定是非常溫暖的爸爸。

現在就讀七年級的彤彤對演戲相當有興趣，在《複身犯》的演出之前曾經拍過孫燕姿的MV，當時就讓人留下深刻印象，目前也有計畫要再次挑戰大銀幕的演出，也希望有更多挑戰的角色演出。

(中時 )