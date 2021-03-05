平鎮高中在木棒聯賽冠軍戰以8比1提前在7局擊敗強敵穀保家商，寫下三連霸王朝難得紀錄，此戰平鎮攻勢多，安打都能有所串聯，其中第三棒董子恩扮演重要角色，繳出3安猛打賞，木棒聯賽的好表現也讓他對選秀更有信心。

平鎮高中達成三連霸，董子恩剛好完整從高一參與到高三，「謝謝學長、同學、學弟，沒有他們也不能達成。」且這三年冠軍戰都是與穀保交手贏球，董子恩認為相當不容易，「穀保是全台灣數一數二的球隊，贏他們要每個環節都要做好，今天我們運氣真的比較好。」

穀保今日派出3任投手，包含沈家羲、潘文輝、林昱珉，董子恩面對這3人都各敲1支安打，總教練吳柏宏也說雖然董子恩前陣子近況不佳，但每次對上穀保都打特別好，「每次對穀保第一分都是他打的，今天雖然不是，但也有三安。」

董子恩笑說自己也不知為何，「對啊好像對上穀保都不錯，可能因為很想贏球，有多聽教練建議，2好球前先看直球，2好球後再注意邊邊角角的球。」董子恩表示在木棒聯賽第三階段時陷入低潮，但隊友持續鼓勵他，冠軍戰才能有好表現。

平鎮高中今年會有多名選手選秀，董子恩也是其中一人，「之前很猶豫，不知道自己有沒有實力，黑豹旗打完後有跟家人討論，當時才決定要選秀，打完木棒更有信心一點。」

穀保家商潘文輝此戰最快球速151公里。（學生棒聯提供）

(中時 )