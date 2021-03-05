中市警局開發「@TCPB」LINE官方帳號，整合「AI智慧分析」，可即時得知最新之治安訊息、為民服務等事項。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

淨化轄區治安，中市警局霧峰分局，結合『安居專案』、『淨樓專案』等強勢作為，加強查緝轄內可能製毒、販毒、賭博及詐欺機房等有潛在治安疑慮等處所，分局長陳家銘呼籲民眾，協助警方注意自身住家附近，可疑犯罪徵向，可透過中市警局開發的「@TCPB」LINE官方帳號，協助警方預防犯罪。

霧峰分局指出，透過員警用心經營警勤區，與地方居民良好互動，居民在社區生活圈內若發現存在的問題或疑似有犯罪傾向的可疑人事物，主動向警勤區員警反映或撥打110報案電話，如此開啟友善通報綿密情資網絡，以科技偵查犯罪為手段，將不法分子繩之以法，給予市民一個最好的治安環境。

霧峰分局長陳家銘表示「淨樓專案」工作，鼓勵民眾可根據短期承租可疑的人、監視器眾多、窗簾緊閉或出入分子複雜等異常特徵，提供犯罪線索，協助警方破案，共同淨化社區大樓及周邊治安環境。

陳家銘推薦，台中市政府警察局開發的「@TCPB」LINE官方帳號，其整合「AI智慧分析」功能，有多項功能，供民眾及員警下載使用，其中的「小神捕」，可提供贓車立即比對辨識，犯罪預防宣導專區，教導民眾防竊觀念，也可即時得知最新之治安訊息、為民服務等事項，警力有限、民力無窮，民眾是地方警政最佳後盾，期盼在警民共同攜手打拼下，讓大里、霧峰地區的治安更加平穩。

(中時 )