農機沿路掉土，繼續下田工作不理會取締。（彰化縣環保局／吳敏菁彰化傳真）

鹿港番花路又出現農機沿路掉土，加上昨夜下雨，汙染得整條道路都泥濘不堪。（許琦祥提供／吳敏菁彰化傳真）

太誇張了，春耕農機夾帶汙泥嚴重，福興鄉番婆街又出現農機沿路掉土，加上昨夜下雨，汙染得整條道路都泥濘不堪，分不清是道路還是田，分駐所人員來處理，員警都連連跌了好幾跤，彰化縣環保局指出，連日來宣導、取締，不少耕作者硬是不配合，已經稽查54件、處罰3件。

春耕農耕機具夾帶泥土汙染，造成汙染，摔倒和交通事故層出不窮，彰化縣政府從1月展開大規模宣導工作，並責成環境保護局、警察局及農業處已成立「農業機械污染道路案改善小組」，但是有些耕作者，依然故我，從甲地耕耘到乙地，農機滿路掉土，渾不在意，稽查人員到現場，也不理會。

彰化縣環保局廢棄物管理科長陳金蘭表示，昨天接到線西鄉通報，趕到現場，但機具沒車牌，要求通報姓名，耕作者竟毫不理會，繼續下田耕作去，就是不上岸，只好請警方來協助，好不容易才報上姓名。

不少耕作者就是擺爛，不掛車牌，面對執法推三阻四，強辯已經通知田主來清理了啊，田主就是不來，沒法度。往往為了1個案，得耗上2、3個鐘頭，超級不簡單。

今天更誇張，地方名人許琦祥PO出了福興鄉番婆街，全陷入一片泥濘的道路，讓人看得都傻眼，已經分不清這是道路還是泥田，道路施工也沒這麼離譜，擺爛到太不道德了，網友紛紛留言，已經摔了好幾個，連警方要來去取締也摔了好幾跤。環保局表示，已經在調查是何人所為。

「這種汙染情事，一直不斷延續著」，彰化縣環保局表示，自2月4日春耕期間持續稽查各鄉鎮農機耕作路段，至3月5日止已稽查54件，針對未清洗污染路面者，依違反廢棄物清理法裁處1200至6000元罰鍰，已處分3件。第1件已裁罰1200元，第2及3件要清查是否累犯，如一年內無違反案件，每個個案罰1200元，如一年內經查處，每增加1次增加1倍。

(中時 )