普林思頓高中驚傳女子墜樓命危 校方：還在釐清 16:502021/03/05 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市普林思頓高中驚傳有女子墜樓，校方正在釐清。（摘自普林思頓高中臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市普林思頓高中驚傳有女子墜樓，根據警方指出，是一名22歲的莊姓女子，前幾年才剛從普林思頓高中畢業，回學校找老師聊天，校方指出，目前警方和救護人員已到現場處理，墜樓詳細原因還有待釐清。 普林思頓高中下午3點50分傳出有女子在10樓圖書館外走廊墜樓，據了解，為22歲剛畢業不久的校友，回學校找老師聊天，至於墜樓詳細原因還在釐清中，警方指出，目前生命垂危，已送往醫院急救，家屬也趕至醫院，警方後續將釐清案情。 趙寅成兩光仍被讚爆 客人笑：因為帥所以沒關係 食物銀行現身上海 遭民眾瘋搶掃光 影片曝光挨批：吃相難看 (中時 ) #跳樓 #普林思頓高中 #女子 #驚傳 #還在 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 莊凌芸生前落淚道歉最愛爸爸「謝謝你讓我健康長大」 21:402021/03/05 娛樂 林韋君劈一字馬扛刑具濺血 吳東諺老婆生完組「結紮團」 17:042021/03/05 娛樂 光復高中HBL闖4強 主播林智堅打氣 04:102021/03/05 地方新聞 21歲女歌手莊凌芸離奇墜樓亡 IG最後留言「謝謝你們對我喜歡」 18:292021/03/05 娛樂 歌手莊凌芸驚傳母校墜樓身亡 最後一通電話打給男友 20:352021/03/05 社會 新秀女歌手回母校墜樓亡 上月才因家暴衝派出所報案 18:152021/03/05 社會 21歲莊凌芸墜樓身亡 李芷婷曝才感謝她暖舉嘆「不敢相信」 20:372021/03/05 娛樂 福原愛爆不倫形象全毀「下週緊急返台」 華研火速回應 19:032021/03/05 娛樂 嘉義麵線攤老闆娘彎腰舀麵 麵線饕客暴動了：好大 08:022021/03/05 社會 莊凌芸離奇墜樓 生前節目痛揭被霸凌 父親表情令人鼻酸 19:532021/03/05 娛樂 福原愛撇不倫 江宏傑愛不變 04:102021/03/05 娛樂新聞 社會熱門新聞 陸媳婦一天洗5次澡 婆婆破門見震驚一幕怒罵兒：畜生 - 社會 嘉義麵線攤老闆娘彎腰舀麵 麵線饕客暴動了：好大 - 社會 新秀女歌手回母校墜樓亡 上月才因家暴衝派出所報案 - 社會 普林思頓高中驚傳女子墜樓命危 校方：還在釐清 - 社會 歌手莊凌芸驚傳母校墜樓身亡 最後一通電話打給男友 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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