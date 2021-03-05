台北市普林思頓高中驚傳有女子墜樓，根據警方指出，是一名22歲的莊姓女子，前幾年才剛從普林思頓高中畢業，回學校找老師聊天，校方指出，目前警方和救護人員已到現場處理，墜樓詳細原因還有待釐清。

普林思頓高中下午3點50分傳出有女子在10樓圖書館外走廊墜樓，據了解，為22歲剛畢業不久的校友，回學校找老師聊天，至於墜樓詳細原因還在釐清中，警方指出，目前生命垂危，已送往醫院急救，家屬也趕至醫院，警方後續將釐清案情。

(中時 )