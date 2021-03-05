1996年11月21日，時任桃園縣長劉邦友官邸內發生震驚社會的血案，共計8人命喪黃泉，當時大批警消湧入官邸救援。（圖／中時資料照）

25年前，西元1996年11月21日上午，陣陣槍響劃破寧靜的桃園縣長官邸，時任縣長劉邦友、縣議員莊順興和鄧文昌、機要秘書徐春國、司機劉邦明、農業局長夫人張桃妹、幫傭劉如梅以及隨扈警衛劉明吉與劉邦亮，9人在不到3坪的警衛室中，遭蒙眼近距離槍殺，僅鄧文昌倖存，案件至今未破也過了法律追溯期，為台灣治安史下留下最黑暗的一頁。

1996年11月21日上午8時，時任縣議員莊順興載著鄧文昌與鄧的秘書梁美嬌駕車前往官邸，機要秘書徐春國則因適逢生日而送土雞前往官邸，而農業局長夫人張桃妹與縣長夫人彭玉英為同個念經班成員，當日湊巧前去拜訪。

而就在眾人全聚集在官邸一樓時，同日上午8時5分，2名身穿雨衣、蒙面並戴手套的歹徒分別提著手提袋潛入官邸，兩人先將一名警衛押往僅3坪大的警衛室，以膠帶封眼後，搶奪警衛手槍直轟太陽穴、下顎以及頭頂等處，行刑式槍斃，接連使用相同手法，將位於一樓的其餘8人一一行刑。槍槍命中要害，屠殺行動不超過5分鐘，手段兇殘。

同日上午8時20分，警方接獲報案，立即派往大批人馬到場救援，但8人到達醫院時已經沒有生命跡象，隨後一一宣告不治，唯一有生命反應的是縣議員鄧文昌，但鄧文昌腦部重創，救回後智力僅剩小學程度，認知與心智能力嚴重缺失，成為此案關鍵人物之一。

當時縣長夫人彭玉英以及另名幫傭茱蒂待在官邸二樓，逃過死劫；時任縣議員鄧文超的秘書梁美嬌則待在車上等待，而兇嫌犯案後登上暫停在縣長公館門口的莊順興座車，以很快的手法將車內梁女頭部壓住，駛至虎頭山下棄車，梁美嬌倖存，被列為本案的重要證人之一。

檢警早在當初偵辦時，曾認為如此大動作的滅門血案，肯定會留下諸多疑點，怎麼也沒想到血案現場因為搶救被害人以及案發後人馬雜沓，遭人為破壞，檢警專案人員從公館旋轉門、垃圾袋及莊順興車上，找到關鍵性的11枚半可疑指紋。

警方曾假設兇手為熟悉地方的本地份子，卻在既有「目擊證人」，又有「指紋」比對下，迄今無法查出條件相符的涉嫌人。

每一位新到任的檢警首長，都曾對破案深具信心，有人還信誓旦旦聲稱：「血案怎麼可能破不了？」但參加專案會議時，每每看著汗牛充棟的查辦卷證，也只有掩卷嘆息，強調確已盡力，只差臨門一腳。

當時2名行凶槍手，不排除受人教唆，多年來，檢警繪製圖像、公布特徵，都石沈大海。再從「以槍追人」，遍查、比對國內已知槍枝案件彈道，迭無所獲，相貌經過10年變化，追查槍手，有如大海撈針。

劉邦友血案，又稱「1121專案」，與彭婉如命案以及白曉燕命案並列1996年至1997年間三大重案之一，此滅門血案歷經長時間偵辦仍尋不出兇手，只有時間徒逝，被害人家屬心中的悲痛與謎團卻始終哽在喉嚨，吞不下去卻又吐不出來。

(中時新聞網)