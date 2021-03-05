台塑四寶針對3月以及上半年提出最新營運預估，多看好第一季營收均相較去年第四季成長，台塑更是上修預估，看好第一季本業獲利有機會創單季歷史新高；展望第二季，在工作天數以及美國德州暴風雪，影響全球石化產品供需平衡下，第二季持續樂觀成長。

台塑表示，中油18吋乙烯管線3月2日至5月2日檢修，台塑仁武PVC、VCM及(石咸)廠配合歲修，3月預估開工率89%、低於2月91%，但受農曆春節假期影響，2月部分訂單延至3月交貨，且麥寮AN及 MMA廠已於2月初完成歲修，加上2月中旬美國德州暴風雪，造成超過7成石化廠被迫停工，供應量劇減，影響全球石化產品供需平衡，推升國際原油及石化原料價格大漲，近期大陸客戶急於補貨，石化原料價格已上漲10~40%，其中PVC現貨價格已創歷史新高，EVA創近9年新高、PP為近6年新高，因此，預計3月營業額比2月明顯成長。展望第1季，因大陸鼓勵人員就地過年，下游客戶提早開工，需求優於往年，加上德州2月中發生百年來最嚴重暴風雪，造成至少50家石化廠關停，市場供不應求，且供應短缺對全球石化業影響仍將持續至少1~2個月，導致石化產品價格大幅攀升，因此，台塑再修正先前看法，看好第一季營業額會比去年第四季成長，本業獲利有機會創單季歷史新高，此外，第二季隨著下游客戶陸續復工，且進入石化產品傳統需求旺季，加上台塑開工率比第一季高，美國德州暴風雪及同業故障頻傳，導致石化原料市場供給緊張，推升石化產品行情，預期第2季營業額比第一季成長。

南亞表示，看好四大產品線電子材料、化工產品、聚酯產品以及塑膠加工等產品營收在3月均同步成長下，預估3月合併營收較2月大幅成長，利差亦將擴大。展望第一季，除國際銅價延續去年底漲勢外，近期油價上漲，帶動原物料行情普遍上揚，南亞第一季營收僅塑膠加工受春節假期影響，營收持平，其餘電子、化工、聚酯等產品皆可成長，預估第一季合併營收較去年第四季成長。至於第二季，持續看好電子材料、化工產品、聚酯產品整體營收增加，預估第二季合併營收較第一季成長。

台化表示，2020年底石化及塑膠產品受到市場保守氣氛影響，價格下跌買盤觀望，但元月大陸疫情轉趨緊張，政府推動在地過節措施，成功大幅減少春運人潮，同時也為企業解決工人返崗的困擾，下游廠商有訂單又有生產人力，年前備貨的意向強烈，市況轉趨樂觀，價格逐步上揚，又逢節前歐美生產設備異常，加上農曆年間德州的暴風雪，各項產品價格暴漲，非但回到去年11月高點，更是持續創新中，以日前情況預測，1200美元的乙烯、1400美元的SM都可以想像，農曆年對市場的影響今年並未看到，台化的各項成品，市場情況目前都是正向，預估台化3月的合併營收將大幅增加，第一季會優於去年第四季，至於今年第二季營收目前的看法也是審慎樂觀。

台塑化表示，美國疫苗接種人數持續增加，加上市場預期美國1.9兆美元紓困可望在3月通過，使市場樂觀看待未來經濟及油品需求復甦，帶動2月油價大幅上漲，OPEC會議宣佈4月保持現行減產規模，加上沙烏地阿拉伯自願減產100萬桶/日延期至4月底，使OPEC原油產量持續受限，加上疫苗及解封前景樂觀，各機構持續上修油價預估，落在65美元/桶至75美元/桶間，使油價有望保持穩健上漲。台塑化3月煉油廠配合年度定檢，預計平均日煉量33萬桶/日，第一季平均日煉量30.5萬桶/日、產能利用率為56%；輕裂廠3月維持全能運轉，第一季平均100%。另外，由於農曆年後亞洲下游需求強勁，遠洋貨因美國寒害影響，裂解廠及石化下游停車，供給吃緊，推升石化原料持續上漲，輕裂廠穩定獲利。

(時報資訊)