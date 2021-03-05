嘉義大學今年森林周活動展出新品微景觀生態瓶。（嘉義大學提供）

嘉大學生運用植物製作手作藝品。（嘉義大學提供）

嘉義大學蘭潭校區3月8日至13日免費贈送民眾2400株苗木，持未開獎3張發票兌換1株，最多可領取2株，每天限量供應400株，送完為止，現場不提供提袋，須自備塑膠袋，因應防疫，入校量體溫、戴口罩。

嘉義大學表示，森林暨自然資源學系系學會舉辦「落地森根」森林周活動，3月8日至13日在蘭潭校區學生活動中心一樓展開，內容有介紹種子傳播、林下經濟政策、里山倡議、發票換苗木、手作押花杯墊、手工藝品與特製美食販售等內容。

嘉大表示，由嘉義林管處提供2400株苗木，歡迎民眾拿發票來換取，有桂花、含笑花、楓香、臺灣櫸、黃光風鈴木、光臘樹、春不老、竹柏、相思樹、臺灣肖楠、濕地松、紅花鐵刀木及毛柿等10多種。

兌換時間：3月8日至12日每日下午1點至4點在學生活動中心保健室旁中庭，13日最後一天為上午9點至下午4點，每日提供400棵苗木，3張發票換1株，最多領取2株，開始贈苗前20分鐘發放前200位排隊者號碼牌。

現場展售各式種子手工藝品，還有食品如馬告（山胡椒）鮪魚沙拉三明治、土肉桂溏心蛋、土肉桂豆干、檸檬冬瓜及檸檬香茅七喜等，相關訊息公告於活動臉書粉專。

(中時 )