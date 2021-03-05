日盛投信5日指出，近期利率急彈亞高收市場為之震盪，但隨著全球疫苗供應逐漸穩定、多數亞洲央行維持寬鬆立場及各國財政政策刺激持續，皆提升亞洲經濟增長確定性；根據亞洲開發銀行預測今年亞洲開發中國家的GDP年增率為6.8％，印尼年增4.5％、中國年增7.7％、印度年增8.0％，經濟增長有望支撐企業表現，有助亞洲高收益債前進動能。

日盛亞洲高收益債券基金經理人黃詩紋表示，今年亞洲經濟增長確定性增，帶動亞洲企業盈利將持續好轉，而大宗商品價格續漲，帶動相關板塊表現。在進入實質負利率時代，加上主要央行維持寬鬆貨幣政策，高收益債違約風險可望大幅降低，高收益債更具投資價值。

黃詩紋指出，當前亞高收殖利率與信用利差仍居相對高位、亞洲經濟成長及企業基本面好轉，加上多數國家疫情控制得當，預計將持續吸引資金回流亞高收市場。此外，JP Morgan預期2021年新興高收益債2021年違約率甚至將由今年3.5％下降至2.8％，其中新興亞洲高收益債違約率將由3.0％滑落至2.6％，看好亞洲高收益債市場後市表現。

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