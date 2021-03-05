為增加獲利能力，羽絨大廠光隆（8916）射出三箭；擴大成衣產線，提升成衣營占比至五成、新建家紡越南產線，增加高值化產品、透過建立宜蘭成衣研發中心，創造高毛利產品。光隆指出，2021年綜效將可逐季陸續提升，營收獲利比去年會有明顯成長幅度。

受到疫情衝擊，光隆2020年合併營收91.41億元，年衰退13.71％。

2020年，光隆營運主要的三大事業，羽絨事業營運占營收22％、成衣事業貢獻總營收46％、家紡事業營收占比約20％。

由於羽絨事業營運受到原物料價格波動影響大，因此，光隆近幾年積極透過提升毛利較高的成衣出貨比例，來增加獲利能力；光隆指出，去年，成衣事業占比約46％，2021年的目標訂在5成。

為爭取成衣事業訂單，光隆指出，今年的資本支出較去年倍增，達3億元，主要就是因應成衣產線拓增，以及宜蘭成衣研發中心的新建。另外，除持續爭取前三大品牌客戶Burton、Marmot、Mont-bell等增加訂單；也會積極爭取北美市場的品牌新客戶。

據了解，光隆位於宜蘭的成衣研發中心，目標在提升創新、設計能力，增加高值化產品，爭取高端品牌客戶的訂單量，預計在今年的第二季落成。

而在疫情期間，光隆統計，家紡事業產品中的羽絨被、枕頭等，銷售增加，因此，光隆今年的資本支出，也會用在家紡產線產能的擴充；光隆指出，今年在越南後江省的新廠可望動工，估工期1年，希望在2022年能進入量產。

光隆預期，家紡部門預估今年營收會有雙位數成長空間。成衣部門可望重返成長軌道，整體來看，今年的營收獲利較去年會有較大幅度的成長。

(工商 )