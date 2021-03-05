101歲的羅劉阿自擔任助產婦40多年，接生5000多名新生兒，在少子化的今日，足可擔任催生大師。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕說，她是六都中唯一的女性首長，社會其實還是充滿挑戰，女性要爭取權益，多珍愛自己。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕5日與100名各行各業代表的「經典女性」提前慶祝「婦女節」，分贈一朵玫瑰花和一塊麵包，呼應1908年3月8日以口號「玫瑰與麵包」在紐約街頭遊行的女性工人，象徵女權應受尊重的訴求。（盧金足攝）

國際婦女節慶祝活動「我，就是經典-我們綻出來」，台中市長盧秀燕為六都唯一女性首長，5日與100名各行各業代表的「經典女性」提前慶祝「婦女節」，分贈一朵玫瑰花和一塊麵包，呼應1908年3月8日以口號「玫瑰與麵包」在紐約街頭遊行的女性工人，象徵女權應受尊重的訴求，其中101歲的羅劉阿自擔任助產婦40多年，接生5000多名新生兒，在少子化的今日，足可擔任催生大師。

盧秀燕說，她是六都中唯一的女性首長，女性人口占世界人口一半左右，但現在六都只有一個女性市長，社會其實還是充滿挑戰，女性要出頭天要自我發揮，常面臨許多困難。

她說，看到這麼多偉大又努力那又有成就的女性。在各行各業努力的故事，也要更重視權益及發展，今天表揚的一百經典女性，所謂的偉大的女性，未必在事業上豐功偉業，但是他在每個行業裡面都有非常了不起的故事。

盧秀燕指出，受表揚的百歲接生婆羅劉阿自，在他產婦生涯接生過5000名的寶寶，在女性生產過程當中陪在旁邊給予協助，幫她們接生，就是女性的經典，可以看到女性在別人需要幫忙的時候，怎樣在每一個最關鍵、最緊急的時刻，協助接生非常了不起。

最年輕的經典女性只有19歲柯沂辰，從國外到台灣來台中定居，一個女孩子還不滿20歲，選擇自己的理想離家，盧秀燕稱讚「非常勇敢，非常的了不起」。

盧秀燕表示，選拔經典女性還有名女性的泥水工人，靠她的力氣在建築房子，做的是勞力工作，為什麼要做這樣的勞力工作，因為養家活口，為了要賺取酬勞非常辛苦，始終沒有抱怨，這就是女性的經典，每一位都有動人的故事。

「為社會為家人做了這麼多的奉獻，這麼多的犧牲不以為苦，但是我們也要珍愛自己」，盧秀燕說，女性要珍愛自己，對自己好一點，我們有我們的夢想要去追求，要勇敢的說出來，去追求她，我們的權益也要爭取，有自信的珍愛自己的生命。

(中時 )