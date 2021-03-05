位於沿山公路的屏東鳳梨產區，貨櫃車頻繁出入，已經成為農村日常，但近期卻出現不少自小客車，直接來產區直購鮮果，以實際行動力挺農民，曾獲得百大青農的洪銘聰語帶哽咽地說，「台灣人真的揪感心」。

洪銘聰不諱言，過去幾年鳳梨外銷大陸數量幾乎占總出口數一半以上，由於兩岸情勢緊張，心裡一直覺得「禁銷」的不定時炸彈總有一天會爆開，未料2月底對岸一紙命令，出口大陸鳳梨全數喊卡，這天他反而睡得安穩，因為該來的還是躲不掉。

本該迎接可能因為生產過剩帶來的價格崩盤，但幾天下來卻因全台一股鳳梨採購風潮，讓產地價格平穩，加上外銷訂單暢旺，讓自己原本外銷大陸的300噸訂單突然有了出路。

但洪銘聰說，最讓他感動的是，這幾天包裝場外有著過去不曾看過的生面孔，開著自小客車、貨運車的民眾，把一箱箱鳳梨往車上搬，這些人從屏東市區、甚至是台南、高雄來的，就是要給農民直接鼓勵，走的時候還不忘喊了一聲加油。

說到此處，他眼眶中忍了很久的眼淚瞬間滑落，直說，台灣人真的「揪感心」，現在只能持續顧好品質，把最好的果品持續分享給消費者。

(中時 )