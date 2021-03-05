華視、公視台語台新戲《神將少女八家將》5日舉行開鏡記者會，主演龍劭華、陳瓊美、林韋君、張勛傑、楊子儀、吳東諺、王丁茿、林宜禾、孫綻等出席，演員展現苦練多時八家將、宋江陣，女主角林韋君也秀一字馬功夫，令人驚艷。戲裡林韋君挑戰「刑具爺」跳八家將，扛刑具上頭掛滿各式小刀片、榔頭、斧頭等，才上戲第一天姆指就「濺血」，至今手上還留有疤。

林韋君透露，扛刑具不僅手長繭、起水泡破皮，每天12小時操練宛如「當兵」，還一度舉到五十肩。同樣扛刑具的楊子儀，每個刑具重10公斤以上，上頭掛滿鐵鍊、鈴鐺，有次突然感覺「濕濕的」，一看刑具全是血，笑說「開光了」。而劇中除了龍劭華、陳瓊美，其他演員台語都不好，陳瓊美貼心幫每個演員矯正發音，等於所有人台詞她都會，陳瓊美說「因為台語頻道不能丟臉，台語要講的好」。相較其他人扛將，孫綻戲裡只扛攝影機記錄影像，被虧「全劇最輕鬆」。

吳東諺老婆白家綺懷第四胎女兒「小朵拉」，將於這2天出生，他坦言很緊張，會全程陪老婆生產。他體恤老婆是四寶媽，女兒出生後就會去結紮，加上幾位好友都有意願，但不敢隻身前往，已討論合組「結紮團」，楊子儀笑虧「怎麼聽起來像流浪動物」。不過吳東諺說，結紮完還是有可能受孕，要一段時間「清槍管」，龍劭華笑說他結紮後可加入「神將少女」，吳東諺大笑：「我是結紮，不是砍斷！」

張勛傑暌違5年回歸戲劇，自認從偶像劇變大叔，也是他第一部台語劇。回憶過去主持外景節目，曾採訪過宋江陣，這回戲裡就是當宋江陣團長，相當有緣。該劇改編真實故事，讓他頗有信心，期許IP若順利發展，可拍電影走向國際，讓世界看到台灣，不過一旁龍劭華澆水熄火「不要指望太多，顧自己都來不及！」龍劭華挺好友製作人黎竹平接演，劇中飾演家將館的館主，坦言角色新鮮，也怕會演不好。張勛傑在旁加碼爆料「龍哥和瓊美姐床戲」，讓全場瞬間沸騰，龍劭華也瞬間「醒」，笑回「我們不在床，在浴室」。

林韋君過去緋聞佔不少媒體版面，自2015年華視《愛你沒條件》後，她淡出演藝圈改當瑜伽老師，前年客串《做工的人》，這次暌違6年接演《少女》，戲裡當「反骨」女兒，創新意見和老爸龍劭華相左起衝突，她接演原因，就是認同角色創新、不畏輿論批評壓力，直言「這不就跟我本人很像嗎？浴火重生的感覺」，現階段單身的她，仍對感情有盼望，「期待有緣人，等一個好機會出現」，近期也跟瑜珈學員告假3個月，殺青後會再回去教課。

華視、公視台語台趨勢劇集《神將少女八家將》由資深媒體人黎竹平擔任製作人，連春利、余威德執導，集結實力派與新生代演員包括龍劭華、陳瓊美、林韋君、張勛傑、楊子儀、許鈞鈞、吳東諺、王丁筑、林宜禾、孫綻、歐昱彤、林映彤、高子羚、湯依宸、林函儀、謝咏君等。《神將少女八家將》改編高雄內門女子八家將的故事，敘述女主角挑戰禁忌成立女子八家將，從不被認同到成為台灣之光，融合台灣八家將、宋江陣的文化傳承與創新，每集節目60分鐘共有10集，預計將於2021年底推出。

楊子儀（左起）、林韋君、張勛傑演出《神將少女八家將》。（吳松翰攝）

林韋君秀一字馬劈腿，驚豔眾人。（吳松翰攝）

楊子儀扛刑具跳將，展現訓練成果。（吳松翰攝）

吳東諺4日記者會上表演八家將。（吳松翰攝）

華視總經理莊豐嘉（左）、公視台語台台長呂東熹（右）4日出席《神將少女八家將》開鏡。（吳松翰攝）

《神將少女八家將》4日舉行開鏡記者會。（吳松翰攝）

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