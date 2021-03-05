泰山圖書館7日展出100件娃娃風格衣（新北市立圖書館提供／戴上容新北傳真）

芭比娃娃是許多人小時候的回憶，新北市立圖書館泰山分館7日起至13日止推出「芭比的100種姿態」服裝秀，展出100件包括旗袍、漢服、以及原住民等充滿台灣風格的芭比服裝，其中展出小六男童、7旬爺爺的精美作品，首展日邀請到娃衣職人郭雪美分享芭比衣的製作秘密。

擁有62年歷史的芭比娃娃，造型多變，不只女生喜歡，許多男性也是芭比娃娃的粉絲。新北市立圖書館表示，國際婦女節將到來，泰山分館此次展出的「芭比的100種姿態」，作品當中有小六男童姬宇崴與7旬爺爺蔡泉昇為芭比設計的衣服，巧手完全不輸女生。

姬宇崴從小看到姐姐玩芭比，也跟著喜歡芭比娃娃，他從國小二年級開始幫芭比縫製衣服，至今已超過30件。姬爸爸說，姬宇崴一開始是利用家裡不要的毛巾當作縫製衣服素材，大家某天看到他的美麗的作品都嚇了一跳，之後幫他報名兒童裁縫課程，在專業老師教導下，姬宇崴還作了裙子送給表妹。

高齡72歲的蔡泉昇與80歲的黃秀奶奶，夫妻倆每周遠從花蓮到泰山分館學習縫製，爺爺起初只是陪伴喜歡縫紉的奶奶上課，在老師鼓勵下，也嘗試自己動手縫製了一件「賽德克族」的原民風格娃衣，爺爺從不會穿針引線的男子漢，搖身一變成為女紅達人。蔡泉昇說，為芭比娃娃穿上不同風格的服飾很迷人，以後會繼續為芭比做衣服。

新北市立圖書館表示，泰山分館「芭比的100種姿態」師生聯展將展出100套包括春節喜慶、原住民、客家、閩南等傳統服飾，以及現代婚紗禮服等不同風格的芭比服裝，展期自7日起至13日止，另外還有「芭比的Style我做主」票選活動，大小朋友除了可以為芭比設計衣服，優勝者還可以獲得芭比一個。

(中時 )