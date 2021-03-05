連江縣立醫院、大同之家於去年起徵聘約用護理師，需具備護士或護理師證書，起薪4萬元起跳，最高可達5.4萬元，但已進入第4次公告，至今仍無人投件。連江縣衛生福利局長曾玉花解釋，馬祖的離島加給相較於金門、澎湖還要高，隨著高齡化社會來臨，全國護理師需求都大增。

連江縣立醫院公告徵聘3名約用護理師，需具備護士或護理師證書，採3班輪值，約用護士高中（職）畢業起薪4萬1355元、專科4萬2255元，大學以上4萬3155元，約用護理師專科4萬4377元、大學4萬5277元，報名至今年1月，無人投件報名。

此外，大同之家因應長照計畫，去年起徵聘6名護理人員，約用護士高中（職）畢業起薪4萬9755、專科5萬955元，大學以上5萬2155元；約用護理師專科5萬3077元、大學5萬4277元。至今已是第4次公告，徵聘截止日至3月15日，至今同樣未接獲相關報名資料。

曾玉花指出，因高齡化社會來臨，全國護理師需求大增，不僅是馬祖，台灣各地也同樣出現缺乏護理師，公部門的薪資待遇都依據相關規定，無法輕易變更，但馬祖位於離島，薪資內都有包含9000餘元的加給，相較於金門、澎湖等，離島加給都較高。

曾玉花說，縣長劉增應是醫師出身，長期就關注馬祖的醫療資源，縣府也會配合中央進行人才培育部分，除了育才外留才同樣重要，要讓願意來馬祖服務的護理師願意在地化、久居於馬祖，相當歡迎台灣的護理師來馬祖就業，共同為偏鄉醫療打拼。

(中時 )