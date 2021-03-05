主計總處大幅上修2021年台灣經濟成長率至4.64%，創下2015年以來、近7年新高水準，顯示台灣經濟正一步一腳印地穩健成長，是否也提升今年上班族轉職意願？

根據1111人力銀行調查顯示，有72.1%上班族正在轉職的路上。而在萌生轉職念頭的上班族當中，有40.3%積極超前部署，農曆年前已開啟求職模式，包括「開啟履歷/搜尋」及「年前已開始投遞履歷」；另有近37%則選擇在年後才找工作、還有22.8%已放出想轉職消息給親友。想轉職的主要原因包括「追求更好的薪資」、「轉職跑道」、「年終領不好」、「無法升遷」及「產業不景氣/前景不佳」。

1111人力銀行媒體中心發言人黃若薇表示，觀察就業市場職缺供給端，1111人力銀行2月份資料庫顯示有50.6萬個工作機會，相較去年同期，明顯增加1.9萬個工作機會，顯見隨著景氣好轉，帶動企業徵才信心逐步上揚，整體就業市場氛圍有利於求職者，建議打算換工作或是想轉換跑道的人，積極的求職態度有助於找到合適位置。

2019年台灣中小企業家數為149萬家，占全體企業97%，是穩定經濟及創造就業的重要碁石，其中不乏各行各業的隱形冠軍，而從本次調查可以探知，上班族眼中的幸福企業輪廓應該具備「固定調薪」、「保障底薪」、「彈性工時/彈性上下班」、「員工健檢」及「特殊休假多」等福利。在位經營者不妨以此為出發點，換位思考員工的需求，才能長久留住人才。

黃若薇指出，觀察上班族轉職產業首選，仍是鎖定含金量高的「資訊/科技業」，其次則是「醫療業」、「工商業服務」(即泛金融業)，期盼跳槽後薪資往上墊高4,827元，但值得留意的是，有13.3%可以接受「平移轉職」，也就是說為了離開原公司，可以接受薪水不增加！再者，企業如果想留才，究竟要付出多少代價？調查顯示，至少要加薪5,443元才有可能讓員工打消離職念頭。

(中時新聞網)