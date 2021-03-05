猶如電影般情節，竟然在真實生活中上演，大陸一名女子在網路上吐苦水，表示最近兒子行為越來越誇張，透露20歲的兒子至今仍很愛與自己抱抱，本來不以為意，某次沒穿內衣的她，被兒子抱住後說一句「身材真好」，頓時讓這位媽媽不知所措。

這位發文的女子，個性相當溫柔，由於老公任職武警，因此經常不在家，自從兒子出生後，兩人過著形同「相依為命」的生活，所以媽媽對對兒子相當寵愛，也包辦生活大小事，造就兒子幾乎是個生活白癡。

根據陸媒報導，某次爸爸送念大學的兒子返校，看到兒子將杯子隨意擺放，便碎念了一番，從此兒子似乎刻意躲避爸爸，更加黏著媽媽。由於兒子行為越來越不像20歲少年，女子便帶他看醫生，結果診斷出中度憂鬱症。

某次女子正在做晚餐，兒子突然用奇怪眼神看自己，接著被兒子從後方抱住，說一句「媽媽身材真好」，事後洗澡時，還看見兒子開門偷窺，女子當下不知道該怎麼辦，想責罵兒子又怕憂鬱症發作，因此上網發文求救。

文章掀起網友熱議，雖然女子似乎真的很懊惱，但網友卻砲轟她太寵兒子，恩為溺愛造就一個媽寶，且兒子一出現逾矩行為時，就應該立刻阻止。不過，也有網友認為，該篇文章可能是幻想文，並非真實發生的事情。

(中時新聞網)