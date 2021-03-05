受隔夜美股大跌與美10年期公債殖利率升破1.5%衝擊，恆生指數開低569點後，早盤一度跌逾700點，創2月1日以來新低。所幸，28500點附近有支撐，隨即扶搖直上，午盤曾漲逾百點。最後，恆生指數收29,098.29點，下跌138.5點，跌幅0.47%。國企指數(H股)收11,292.22點，下跌33.36點，跌幅0.29%。

恆指連兩日收黑782點，周線漲118點。

中國大陸兩會開幕，會中訂出全年經濟成長目標為6%或以上，遠低於預估值8%，也跟市場原先認為，會不設官方目標值有差異。另外，國務院總理李克強也表示，將進一步降低實際貸款利率。

騰訊跌1.6%為679港元，成交量排第一達184.6億港元。工行漲3.6%，為大型藍籌中表現最好的一檔。

小米跌3.7%為24.45港元，大型藍籌中表現最差的。因標普道瓊指數宣布，15日開市交易前，將在旗下各指數中剔除部分中資股與固定收益證券，當中也包括小米。

至於中移動與中石油齊皆漲逾3%。

(時報資訊)