罷免陳柏惟總部2月8日將第一階段連署書送進中選會，經過近一個月審查，中選會今天(5日)宣布，陳柏惟罷免案一階段連署已審核過關，罷免案將邁入二階段連署。對此，無黨籍高雄市議員黃捷表示，於公於私她都認為陳柏惟是民主陣營中不可或缺的好夥伴，她呼籲國民黨懸崖勒馬，不要再繼續消耗台灣人的耐心。

台中立委 陳柏惟。(圖/本報資料照)

陳柏惟稍早表示，首先感謝各界對他的關心，所有批評指教都收到了，不會受「對他沒有期待的人」所影響，接下來一定會繼續前進，盡心盡力在立法院、在地方為選民服務，持續打拼。

陳柏惟他並引用台灣俗語「要做牛嘸驚沒犁通拖（台語）」做比喻，他說，今天是24節氣中的「驚蟄」，在這天春雷敲響春耕的節奏，很感謝大家提供他的工作機會，一定會盡全力完成選民對他的期待，但對於「對他沒有期待人的期待」、他沒辦法完成，也不會因為這些人影響接下來的目標。

黃捷則PO文力挺陳柏惟，她說，這段時間許多民主前輩都一一喊話，呼籲社會回歸理性團結，但很可惜國民黨依然故我，執意推動報復性罷免，一步步將台灣推向仇恨與紛亂，破壞社會安定、消耗社會成本。

黃捷說，陳柏惟在國會裡的質詢與提案有目共睹，也獲公督盟評選為優秀立委。無論是國防外交和轉型正義，陳委員都站在第一線，對抗國會裡眾多有背景的妖魔鬼怪，過去也曾與他暢談了許多議會的所見所聞，對於第一階段審核通過，她感到十分遺憾。

最後，黃捷也呼籲大家，一同為陳柏惟加油，一起成為他的後盾。

#挺3Q!!! 剛剛得知罷免3Q 陳柏惟 第一階段已經通過，我感到十分遺憾。 ... 由黃捷 高雄市議員發佈於 2021年3月4日 星期四

(中時新聞網)