民以食為天！臺灣餐飲業發展越來越蓬勃，各家企業求才若渴，為了吸引好人才，祭出各式優惠福利，莫凡彼餐飲集團和貴族世家提供員工多樣津貼和激勵獎金，讓員工領到笑得合不攏嘴。

「莫凡彼餐飲集團」，旗下有餐酒館、咖啡館、歐風餐廳、冰淇淋專賣店等，深耕十多年，以精緻餐點、親民服務、溫馨的用餐氛圍為優勢，能拼出一席之地，重要的關鍵就在用人哲學！莫凡彼餐飲集團以「企業是一個大家庭，一個小社會，一個營利事業團體，也是一個戰鬥部隊。」為經營理念，免費供應員工餐，還有結婚補助、生育補助、國內外旅遊補助等。另外莫凡彼也提供每月業績達成獎金、半年分紅達成獎金、年終獎金、春節加倍津貼等。為了鼓勵員工精進自己，莫凡彼建立良好的在職訓練與升遷制度，餐飲學程包含四項站台技能、五項站台管理、六項危機處理、八項行政作業等訓練課程，希望與員工一同成長，共創幸福職場環境。

開啟臺灣牛排新時代的貴族世家，將員工視為家人，企業常見的全勤獎金、生日禮金、三節獎金，以及年終獎金一定有。再提供年資滿1年的正職員工，每半年就能領到5千元福利金。年資滿3年能獲得海外旅遊補助金1.5萬元，每3年請領一次。公司也會參與員工人生大事，結婚禮金、子女彌月禮金一定有，就連新居落成老闆也會參與這重要一刻。老闆認為，照顧好員工和家人，員工就能心無旁騖專心打拼事業，公司就會有美好未來。

為了打造職場正向循環，1111人力銀行現正舉辦「2021幸福企業票選」，超過2,000個品牌參與，開放網友票選理想幸福企業。發言人黃若薇表示，希望企業能藉著好福利吸引好人才，求職者也能找到屬於自己的幸福企業。為鼓勵求職者，即日起在1111人力銀行投遞履歷並找到工作，任職滿三個月即可得1萬元獎金。

(中時新聞網)